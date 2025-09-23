روما 22 سبتمبر 2025 (شينخوا) أدى إضراب عام تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة إلى توقف المواصلات العامة والمدارس والخدمات الأخرى في إيطاليا يوم الاثنين، مما تسبب في اضطرابات في المدن الكبرى.
ويأتي هذا الإجراء الثاني من نوعه خلال أيام، بعد إضراب استمر 4 ساعات دعت إليه الكونفدرالية العامة للعمل، أكبر نقابة في إيطاليا، في 19 سبتمبر.
وتأثرت وسائل النقل المحلية وبعض خطوط القطارات، خاصة خلال ساعات الصباح والظهيرة، كما توقف العمل في موانئ جنوة وليفورنو بسبب امتناع العمال عن العمل.
ومع إغلاق معظم المدارس والجامعات والعديد من المكاتب الحكومية، تجمع عدد كبير من الإيطاليين في الشوارع للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين، والتظاهر ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وشهدت 75 مدينة وبلدة عبر البلاد على الأقل تظاهرات، أكبرها في روما وبولونيا وميلان وتورينو وفينيسيا، حيث ذكرت شبكة ((راي نيوز)) الإيطالية أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص على الأقل شاركوا في تلك الفعاليات.
واشتبك مئات من المحتجين المؤيدين لغزة مع الشرطة في ميلانو بالقرب من محطة القطارات المركزية، وتم توقيف أكثر من 12 شخصا على خلفية الفوضى العامة، فيما تعرض حوالي 60 من رجال الشرطة لجروح أو كدمات، نقل 23 منهم إلى المستشفى، بحسب وكالة ((أنسا)) الإيطالية.
كان هدف المتظاهرين الضغط على حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل، ودعم المبادرات الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ووقف جميع الاتفاقيات التجارية والعسكرية مع إسرائيل حتى انتهاء الصراع في غزة وتخلص الضفة الغربية من الاحتلال.
كما دعت النقابات الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وهي خطوة لم تتخذها الحكومة الإيطالية حتى الآن.
وتجدر الإشارة إلى أن عددا من دول الاتحاد الأوروبي، بينها البرتغال وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى بريطانيا وكندا وأستراليا، قد اعترفت أو أعلنت نيتها الاعتراف بدولة فلسطين. ومع ذلك، لم تحذو إيطاليا حذوها حتى الآن.