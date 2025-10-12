قال العالم السعودي البروفسور عمر ياغي، الفائز بجائزة «نوبل» في الكيمياء لعام 2025، إن دعم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الدائم لمسيرته العلمية، كان له الأثر الأكبر في تحقيق هذا المنجز تحت رؤية 2030.
وأبدى تقديره للقيادة السعودية، على “الدعم السخي والرعاية الكريمة التي توليها لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، وللعلماء والباحثين بمختلف المجالات العلمية
والبروفسور عمر ياغي أسس علم الكيمياء الشبكية التي تعد من أهم الابتكارات العلمية في القرن الحادي والعشرين، وفتحت آفاقا جديدة وتطبيقات في الطاقة والبيئة وتحلية المياه والتقاط الكربون.
أضاف “إن حصولي على هذه الجائزة فخر كبير لي، ولجميع العلماء السعوديين والعرب حول العالم، سائلا الله أن يكون هذا الإنجاز حافزا وإلهاما لجيل المستقبل من الشباب السعودي والعربي الواعد لمواصلة مسيرة البحث والابتكار”.
تابع “لقد سرني ما تلقيته من رسائل التهنئة من مختلف أنحاء العالم، وأقدّر ذلك بالغ التقدير”.