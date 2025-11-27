فازت الكاتبة الفرنسية ستيفاني دوجول اليوم، بجائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة، التي تُمنح مناصفة بين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) والمنظمة الدولية للفرنكفونية، عن ترجمتها من العربية إلى الفرنسية رواية “أنا حريتي” للروائي الفلسطيني ناصر أبو سرور.
وأوضح المدير العام لمنظمة “الألكسو” محمد ولد أعمر أن الترجمة تحمل رسالة تقرب بين الشعوب وتوسع آفاق الفهم الإنساني المشترك، وتحول اللغة إلى فضاء تفاعلي نابض، وتولي المنظمة أهمية كبرى للترجمة إدراكًا منها لدورها المحوري في دعم التواصل بين الثقافات وتعزيز تبادل المعرفة وترسيخ حضور اللغة العربية في فضاء عالمي سريع التطور.
يُذكر أن جائزة ابن خلدون – سنغور هي جائزة تُعنى بالترجمة من وإلى اللغتين العربية والفرنسية، في الأدب والعلوم والإنسانية والاجتماعية، واستحدثت في (2007) بالتعاون مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وفاز بها أهم وأبرز المترجمين والأدباء والفلاسفة في الجانبين العربي والفرنكفوني.