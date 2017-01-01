تعكف مؤسسة التدريب التقني والمهني بالشراكة مع «أرامكو السعودية» وصندوق (هدف)، على تدريب وتأهيل 2000 شاب خلال فترة إنشاء مشروع معمل الغاز في الفاضلي الذي سيتم تنفيذه شمال غرب مدينة الجبيل.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن الشراكة مع أرامكو أثمرت بإنشاء المركز الوطني للتدريب الإنشائي، الذي سيكون مقره في مدينة النعيرية، لتأهيل وتوظيف الشباب السعودي على الأعمال الإنشائية بمشروع معمل الغاز في الفاضلي، ومتابعة توظيف الشباب الذين لديهم عقود توظيف مع مقاولي المشروع.
وأشار العتيبي إلى أن المركز سيعمل على تدريب 2000 شاب سعودي على مدى 3 سنوات من الآن، لتحقيق نسبة السعودة المطلوبة في مشروع معمل الغاز في الفاضلي، وستتولى أرامكو متابعة ومراقبة المقاولين للتأكَّد من تعيين المتدربين، وأيضًا من الذين لديهم عقود توظيف مع المقاولين تبدأ بالتدريب في أعمال الإنشاء بالتخصصات المختلفة كالأجهزة الدقيقة والكهرباء واللحام وأعمال السقالة وتشكيل الأنابيب والنجارة، مضيفًا أن هذه المشروعات تستهدف جذب الشباب وتوجيهم لفرص العمل في الإنشاءات الصناعية ذات العلاقة بقطاع النفط والغاز في ظل تزايد حاجة هذا القطاع الحيوي إلى كوادر وطنية مؤهلة.
وأكَّد العتيبي أن الشراكة تأتي ضمن خطط المؤسسة الإستراتيجية لتدريب وتأهيل الشباب وفق الاحتياج الفعلي لسوق العمل، حيث سبق أن عملت المؤسسة اتفاقيات تأهيل وتوظيف مع أرامكو، في عدة مشروعات وبرامج كتأسيس المعهد الوطني الصناعي في الأحساء، وأكاديمية الحفر العربية السعودية في بقيق، ومشروع المعهد التقني لخدمات البترول في الدمام والخفجي، بجانب مبادرة «إتقان» في مجال تقنية الفحص وضمان الجودة، وتأسيس معهد «مهارات» في جازان خلال فترة إنشاء أرامكو لمصفاة جازان.