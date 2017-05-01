بهدف تعزيز فرص التبادل التجاري والاقتصادي وجهت وكالة دعم وترويج الاستثمار التركية الدعوة للغرف التجارية السعودية ورجال الأعمال السعوديين للمشاركة في أول ملتقى للطاقة الشمسية والصناعة والمزمع إقامته في مدينة قونية خلال الفترة من 16 إلى 19 مايو 2017م.
وأوضح كبير مستشاري وكالة دعم وترويج الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا الدكتور مصطفى كوكصو بأن ملتقى الطاقة الشمسية والصناعة يهدف لاستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية لاسيما أن قونية تضم أكبر مركز لإنتاج الطاقة في تركيا مع إنشاء منطقة كارابينار الصناعية المتخصصة للطاقة إلى جانب أكبر مرزعة للطافة الشمسية، مستعرضاً الفرص الاستثمارية المتزايدة بين البلدين في ظل ارتفاع مستويات الإشعاع الشمسي وإنشاء محطات طاقة حرارية وإنتاج الغاز الحيوي من النفايات الزراعية وتوفر الشركات الماهرة في تركيب محطات الطاقة الشمسية.
وأضاف د. كوكصو بأن الملتقى سيستعرض الحوافز والدعم والاعفاءات للاستثمارات الصناعية ومنها الإعفاء الضريبي وتخصيص الأراضي ودعم أقساط الضمان الاجتماعي والإعفاء من الرسوم الجمركية إلى جانب من تتميز به قونية والتي تضم 9 مناطق صناعية و14 منطقة صناعية خاصة و38 موقعاً صناعياً صغيراً، حيث تعد ثاني أكبر منطقة صناعية في تركيا، مبيناً بأن الملتقى سيشهد لقاءات رسمية مع كبار المسؤولين واجتماعات بين الشركات السعودية ورجال الأعمال الأتراك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بقونية.
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