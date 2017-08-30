سعيد الحسنية – مكة
) أعلنت مديرية المياه بمكة المكرمة، أن إمدادات المياه المخطط لها خلال موسم الحج تراكميًا لشهري ذي القعدة وذي الحجة تبلغ 40 مليون متر مكعب، فيما وصلت كميات المياه المنقولة خلال أيام العشر من ذي الحجة من محطات تحلية المياه المالحة إلى خزانات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (المليون والمعيصم الجديدة – وعرفات) إلى 850 ألف متر مكعب بنسبة زيادة إجمالية قدرها (20 (%مقارنة مع الموسم الماضي، ليصل إجمالي كميات المخزون الإستراتيجي والتشغيلي الفعلي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى 245.2. وأشار مدير المياه بالمنطقة المهندس محمد الغامدي إلى أن كميات المياه الموزعة على مدينة مكة المكرمة تبلغ 725.536 م3 ،فيما بلغت كميات المياه الموزعة للمشاعر المقدسة 000.185 م3 ،وفيما يتعلق بمحطات تعبئة الأشياب تصل كمية المياه إلى 565.132 م3 ،ليصبح إجمالي كميات المياه الموزعة 290.854 ألف متر مكعب، لافتًا النظر إلى أن الشركة استطاعت أن تواكب زيادة الطلب على المياه مع زيادة عدد الحجاج وارتفاع درجات الحرارة الجوية. وأكد المهندس الغامدي خلال جولاته التفقدية لمنظومة الخدمات المائية والبيئية، والوقوف على الأنظمة التقنية الحديثة التي تمت إضافتها خلال هذه الموسم على استقرار الأوضاع التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مبينًا أنه لم يتم تسجيل أي انقطاعات مؤثرة للمياه حتى الآن، مع عدم رصد أي حالات تمس السلامة والصحة والأمن والبيئة.