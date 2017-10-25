مهند سلطان الحارثي – الطايف
أبدى عدد من فناني وفنانات الطائف مساهمتهم في تطوير المداخل الرئيسية والأحياء التاريخية بالطائف بمختلف مجالات الفن التشكيلي “الرسم ، النحت ، الخط العربي” وذلك خلال الملتقى التشكيلي الذي أقامته جمعية الثقافة والفنون بالطائف مساء أمس في قاعة فهد ردة الحارثي للفنون بالتعاون مع أمانة محافظة الطائف.
وتم خلال الملتقى استعراض أهم المواقع التي ترغب أمانة الطائف بتزيينها تشكيلياً حيث تم تحديد عدد من المواقع في مداخل الطائف و واجهات الأحياء ، فيما قدّم عدد من الفنانين والفنانات عدد من المقترحات التي تساهم في نجاح المشروع.
من جهته أوضح مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف الفنان التشكيلي “فيصل الخديدي” أن الجمعية تسعى إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الفنانين والفنانات بالطائف للمشاركة في المشروع الوطني لتزيين مداخل وأحياء محافظة الطائف وذلك من خلال الملتقى الذي تم فيه استعراض مرئيات الفنانين ومقترحاتهم ليتم تنفيذها بالتنسيق مع أمانة الطائف ، مقدماً شكره وتقديره لأمين محافظة الطائف المهندس محمد آل هميل على ثقته في فناني وفنانات الطائف من خلال اشراكهم في عملية تطوير وتنمية المحافظة ، مؤكداً أن الطائف زاخرة بالمبدعين ولديها كافة الإمكانيات التي تجعلها نموذجاً سياحياً مميز بين مدن المملكة