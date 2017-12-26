بندر سيري بيغاوان (شينخوا) تتطلع وزارة الموارد الأولية والسياحة في بروناي إلى دفع السياحة الإسلامية في السلطنة في إطار استراتيجيتها الرامية إلى توسيع القطاع وتنويع اقتصادها.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وردي هاجي محمد علي، نائب السكرتير الدائم لوزارة الموارد الأولية والسياحة وسكرتير مجلس السياحة قوله مؤخرا إن الوزارة تسعى إلى تطوير التراث الإسلامي في السلطنة، مثل المساجد وغيرها من الأبنية، فى الحين الذى فيه جذب السلطنة المزيد من الزوار إلى الغابات المطيرة الأصلية لها.
وقال في مؤتمر صحفي خلال حضوره معسكر الشباب المسلم 2017 إن ” بروناي دار السلام تتمتع بامكانيات هائلة من حيث السياحة الإسلامية. نتحدث عن مبانينا، حتى داخل بندر سيري بيغاوان نفسها، التي يمكنها أن توفر تجربة سياحية إسلامية ذات طبيعة برونية.”
وأكد أن أصحاب المصالح السياحية في السلطنة ينقحون استراتيجياتهم ويوسعون برامجهم السياحية لجذب المزيد من الزوار وخاصة من دول الآسيان
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