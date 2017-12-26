بكين (شينخوا) استثمرت الصين 4 مليارات يوان ( نحو 600 مليون دولار أمريكي ) في مشروع مفاعل الاندماج النووي الحراري التجريبي الدولي (إيتر) في العشر سنوات الماضية، وفقا لما أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا يوم الثلاثاء .
وسمي مفاعل اندماج نووى تحت السيطرة بـ”الشمس الاصطناعية “. ويعد مشروع إيتر أكبر مشروع للتعاون العلمي الدولي في العالم، وهو مشروع بحثي وهندسي دولي للاندماج النووي من أجل استكشاف الاستخدامات التجارية لطاقة الاندماج النووي، ويقع مقره في فرنسا.
واشتركت الصين والاتحاد الأوروبي والهند واليابان وجمهورية كوريا وروسيا والولايات المتحدة في هذا المشروع .
وجدير بالذكر أنه في ردود فعل الاندماج النووي تلتحم نواتين إحداهما بالأخرى لتشكل نواة أثقل، ما يؤيد إلى انبعاث كمية كبيرة من الطاقة، أكثر بكثير مما ينتجه الانشطار النووي.
وتنتج الشمس والنجوم طاقتها من خلال تفاعل الاندماج النووي، وتبعث الشمس طاقتها منذ 4.5 مليارات سنة.
وقال لوه ده لونغ مدير مركز التنفيذ لمشروع مفاعل الاندماج النووي الحراري التجريبي الدولي الصيني لوزارة العلوم والتكنولوجيا إن الصين نفذت 119 مشروع طاقة اندماج نووي منذ عام 2008، وقد حققت منجزات عديدة دولية ووطنية.
وأشار بان تشوان هونغ المراقب العام للمركز إلى أن بناء “الشمس الاصطناعية ” سينجز بحلول عام 2025، وسيحقق استخدام تجاري لطاقة الاندماج النووي في عام 2050.
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