بكين (شينخوا) يتوقع أن تنتج الصين خلال منتصف السنة الجارية قطارا مغناطيسيا جديدا قادرا على السير بسرعة 160 كم / ساعة.
وقال تشو تشينغ خه، رئيس شركة “سي آر آر سي” للقاطرات في تشوتشو، النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال يوم السبت إن القطار المغناطيسي الجديد يخضع حاليا لمرحلة التصنيع والتجميع التجريبي قبل دخوله طور الإنتاج .
وأشار إلى أن القطار الجديد سيحقق زيادة مستقرة في السرعة لأن أكبر سرعة لهذا النوع من القطارات المغناطيسية في العالم تصل إلى 100 كم/سا فقط حاليا.
كما سيحقق القطار الجديد زيادة في قدرة النقل بنسبة 30 بالمئة مقارنة مع أول خط مغناطيسي صيني لسكة حديد والذي يعمل على سرعة متوسطة ومنخفضة منذ مايو عام 2016 في مدينة تشانغشا، حاضرة مقاطعة هونان بوسط الصين.
وذكر تشو أن القطار الجديد تم تطويره محليا بشكل كامل، مناسب للاستخدام سواء داخل المناطق الحضرية أو للسفر ما بين المناطق، متوقعا أن يصبح القطار المغناطيسي الجديد وسيلة نقل رائعة في عملية الحضرنة الصينية.
يذكر أن أول خط مغناطيسي تجاري في العالم اشتغل بين مدينة شانغهاي ومطارها في بودونغ بسرعة 30 كم/ سا في ديسمبر عام 2002.