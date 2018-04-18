|جدة – واس
وقعت كل من مدينة نيوم ” وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، في الرياض , اتفاقية إنشاء مركز للتميّز العلمي متخصص في أبحاث مشروع نيوم داخل حرم “كاوست”. ويهدف الاتفاق إلى توفير مركزٍ للأبحاث والتعليم، يقدم حلولاً تدعم مشروع نيوم وتسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية في مجالات تشمل الطاقة المستدامة، وتخطيط المدن، والزراعة، وعلوم الزلازل، وتحلية المياه، والذكاء الاصطناعي، والبيانات
- جيبوتي ترحب بمشاركة الصين في تطوير موانئها
- اتفاقية إنشاء مركز للتميز العلمي بين جامعة كاوست ونيوم
- الصين تقيم معرضا لرعاية المعاقين وكبار السن في شهر أكتوبر
- القيادة السعودية والأمم المتحدة تناقش أمور اليمن وقائد القوات المشتركة يجتمع مع أمين عام الأمم المتحدة
- مجلس الأعمال السعودي الجزائري المشترك يبحث تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري
- 5 ملايين دولار من السعودية ترميم جامع الزيتونة
- تعتبر الهيئة العامة للإحصاء هي المسؤولة عن بناء مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمملكة
- السعودية تحصل على 664 براءة اختراع في 2017 محققة ضعف العدد المسجل بجميع الدول العربية مجتمعة
- برئاسة الملك سلمان قمة عربية في الظهران على شاطئ الخليج العربي ومناورة عسكرية ضخمة
- الصين تكتشف جينا يساعد على زيادة إنتاجية الأرز في التربة المالحة