مهند سلطان الحارثي- الطايف
وجّه الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خطاب شكر وتقدير لإدارة وأعضاء جمعية الثقافة والفنون بالطائف نضير جهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات ملتقى مكة الثقافي للعام ١٤٣٩هـ التي اختتمت مؤخرا تحت عنوان “كيف نكون قوة” ، متمنياً سموه استمرار التعاون المشترك بين امارة منطقة مكة المكرمة وجمعية الثقافة والفنون بالطائف خلال الأعوام القادمة.
من جهته أعرب مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف “فيصل الخديدي” عن سعادته بثقة سمو أمير منطقة مكة المكرمة في ما تقدّمه الجمعية من أنشطة وبرامج تساهم بشكل مباشر في دعم الحراك الثقافي والفني بالمنطقة.