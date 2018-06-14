الوكاد – رصد ومتابعة
تتوجه الأنظار اليوم الي موسكو لمتابعة المواجهة بين روسيا المضيفة والسعودية في افتتاح مونديال 2018 لكرة القدم. ورغم أن هذه المواجهة مجرد انطلاق للمنافسات، فإنها تبدو مصيرية للمنتخبين في المجموعة الأولى التي تضم الأوروغواي ومصر.
وحسب صحيفة الشرق الاوسط اللندنية اليوم 14 يونيو 2018 فان البداية
تعود للنهائيات للمرة الأولى منذ 2006، يحدو المنتخب «الأخضر»، الأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه بالتأهل للدور الثاني. ويأمل الأرجنتيني خوان أنطونيو، الذي تولى قيادة المنتخب السعودي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلفا لمواطنه إدغاردو باوتسا، في قيادة الفريق إلى ثمن النهائي على الأقل، وهي أفضل نتيجة حققها في تاريخ مشاركاته في كأس العالم (1994). ويدرك بيتزي أن المباراة ضد روسيا ستكون مفصلية في تحديد وجهة فريقه، لكن «المنتخب الروسي ليس بالسهل، ويكفي أنه مستضيف البطولة».
في المقابل يدخل المنتخب الروسي الذي يحتل المركز الـ70 في التصنيف العالمي خلف السعودية بثلاثة مراكز، المباراة الافتتاحية تحت الضغط لأنه مطالب بتحقيق نتيجة على أرضه وبين جمهوره وهو يسعى للتأهل إلى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفياتي.
من جهة أخرى، فاز الملف المشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 على حساب الملف المغربي، وذلك بحسب التصويت الذي أجرته الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (فيفا) أمس. ونال الملف المشترك 134 صوتاً مقابل 65 صوتاً للمغرب الذي كان يسعى للمرة الخامسة لاستضافة المونديال