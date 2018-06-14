علوم واختراعات > غوغل» الذكاء الاصطناعي للترجمة من دون إنترنت
14/06/2018   2:37 م

غوغل» الذكاء الاصطناعي للترجمة من دون إنترنت

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الشركة الأميركية العملاقة أعلنت أخيرا أنها ستقوم بتوفير خاصية الترجمة من دون إنترنت.
وأعلنت الشركة، كما نقل عنها موقع «ماشابل» التقني على صفحته أمس، أنها ستقوم بتحديث تطبيق الترجمة على نظام تشغيل «آندرويد». هذا التحديث يشمل توظيفا للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع قسم «غوغل براين»، الذي سيمكن الناس من استخدام التطبيق من دون شبكة إنترنت.
ويغطي التطبيق 59 لغة عالمية منها اللغة العربية، ويعتبر من أكثر تطبيقات الترجمة استخداماً على منصة أندرويد.
وتسعى «غوغل» إلى تطوير الخدمات التي يوفرها التطبيق عبر إضافة بعض المزايا مثل الترجمة الصوتية والترجمة باستخدام الكاميرا لالتقاط النص في الصور وترجمته، وأتى أمس آخر تلك التحديثات وهو تطوير الترجمة من دون شبكة.
كما وفر الاعتماد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تفادي الترجمة الحرفية التي قد لا تكون دقيقة في بعض الأحيان، واستبدالها بترجمة السياق والمضمون لتكون أكثر دقة.
التحديث الجديد بدأ الوصول إلى المستخدمين منذ أيام، ومن المفترض أن يصل إلى جميع مستخدمي التطبيق على أندرويد و«آي أو اس» قبل نهاية الأسبوع الحالي.

غوغل» الذكاء الاصطناعي للترجمة من دون إنترنت

علوم واختراعات
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