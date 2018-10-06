أخبار > ولي العهد محمد بن سلمان حديث شمولية واقناع : مصالحنا هي الاهم ولن ندفع لأحد لحماية بلدنا
06/10/2018   10:44 ص

ولي العهد محمد بن سلمان حديث شمولية واقناع : مصالحنا هي الاهم ولن ندفع لأحد لحماية بلدنا

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ادلى  صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بحديث شامل العديد من الموضوعات والقضايا المهمة الراهنة خلال لقاء صحفي مطول مع «بلومبيرغ»، سلط خلاله الضوء على العديد القضايا الداخلية والخارجية

واتسم حديث ولي العهد بتفاصيل واسعة عن قضايا محلية وعربية وعالمية وفند الكثر مما يثار حول خطط التنمية والعلاقات مع دول العالم مؤكدا استقلالية القرار السعودي في البحث عن مصالح الوطن السعودي

وقد نشرت وسائط الاعلام حديثة الامير وتناقلته وكالات الانباء العالمية بالتحليل الشامل

واوضح سموه ان من يعتقد انه يجب ان ندفع له لحمايتنا واهم ولا يهمنا ما يقال

ولي العهد محمد بن سلمان حديث شمولية واقناع : مصالحنا هي الاهم ولن ندفع لأحد لحماية بلدنا

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