تكریًما لھ وتخلیدا لذكراه قررت مدینة (لویزفیل) بولایة كنتاكي بأمریكا إطلاق اسم الملاكم العالمي الأسطورة “محمد علي كلاي” على مطارھاباعتباره ابن المدینة الكبیر.
وعبّرت أرملة كلاي عن بالغ سعادتھا بھذا التكریم الكبیر ولفتة الوفاء التي حظي بھا اسم زوجھا الراحل حیث قالت: “أنا سعیدة ً جدا لأن الزوار منجمیع أنحاء العالم الذین یسافرون إلى لویزفیل سیتذكرون دوما اسم محمد علي كلاي”.
وبحسب – بي بي سي- ذكر فإن رئیس بلدیة المدینة “غریغ فیشر” قال في بیان: “محمد علي ترك میراثا من القیم الإنسانیة والریاضیة التي ألمھتمئات الملایین من البشر، من الجمیل أن نخلد اسمھ عبر مطار المدینة ومحمد علي ریاضي و ملاكم أمریكي یعتبره الكثیرون أعظم ملاكم على مر
العصور، وكان یتمتع بكاریزما مؤثرة جعلتھ یحظى باھتمام الجماھیر وحبھم، وقد حقق خلال مسیرتھ العدید من الإنجازات المھمة، كما اشتھر أیضاًبنشاطاتھ الخیریة”.
وفي ذات السیاق قال “جیم ویلش” رئیس مجلس ھیئة المطارات: “ھذا یؤكد للعالم عن مدى فخرنا بربط اسم محمد علي لیس بمدینتا فقط، بل بمطارناالكبیر
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