علوم واختراعات > أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية سبتمبر المقبل
26/02/2019   9:15 ص

أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية سبتمبر المقبل

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن 25 أيلول/سبتمبر 2019 سيكون تاريخ انطلاق أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية وهي أول رحلة لرائد فضاء عربي إلى المحطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) يأتي ذلك ضمن “برنامج الإمارات لرواد الفضاء ” الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2017 بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة”.

وتم الإعلان عن تفاصيل الرحلة وتاريخ انطلاقها خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق ارماني بدبي وتحدث خلاله سعادة يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وسالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في المركز مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء وبحضور ومشاركة هزاع علي المنصوري وسلطان سيف النيادي أول رائدي فضاء إماراتيين. وتم الكشف – خلال المؤتمر – عن تفاصيل المهمة الإماراتية لمحطة الفضاء الدولية حيث أوضح سعادة الشيباني أن أحد رائدي الفضاء سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية يوم الأربعاء 25 أيلول/سبتمبر 2019 ضمن بعثة فضاء روسية على متن المركبة ” سويوز إم إس 15 ” ليقضي 8 أيام على متن المحطة، يعود بعدها إلى الأرض على متن المركبة “سويوز إم إس 12 ” وسيكون رائد الفضاء الثاني بديلاً له وسيواصل التدريبات للقيام بمهام أخرى في المستقبل.وتقدّم الشيباني بالشكر للقيادة الرشيدة التي آمنت بقدرات شباب الإمارات ووفرت جميع الإمكانات اللازمة لهم للتميز ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي يعد جزءاً من “البرنامج الوطني للفضاء” .. كما تقدم بالشكر إلى صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذراع التمويلي للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لدعمه لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء.من جهته ،أوضح سالم المري أن موعد الرحلة كان قد أُرجئ من شهرنيسان/أبريل إلى أيلول/سبتمبر هذا العام بسبب الحادث الذي تعرضت لها مركبة “سويوزإم إس 10 ” خلال تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وقال سالم المري: “تأتي سلامة رواد الفضاء على رأس قائمة أولوياتنا لذا تم تأجيل موعد الرحلة إلى 25 أيلول/سبتمبر ونحن سعداء أن الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية سيكون خلال العام الجاري رغم العقبة التي واجهت شركاءنا في وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس”.وأشار سالم المري إلى أنه للمرة الأولى سيقوم رائد فضاء بتقديم جولة تعريفية مصورة باللغة العربية لمحطة الفضاء الدولية حيث سيوضح مكونات المحطة والأجهزة والمعدات الموجودة على متنها وطريقة إجراء التجارب في ظل انعدام الجاذبية وتجارب رصد وتصوير كوكب الأرض والتفاعل مع المحطات الأرضية ونقل المعلومات والتجارب إضافة إلى توثيق الحياة اليومية لرواد الفضاء على متن المحطة.
وحول مجالات الأبحاث والتجارب العلمية التي سيقوم بها رائد الفضاء الإماراتي على متن المحطة .. أوضح : “سيقوم رائد الفضاء بإجراء أبحاث في مجالات مختلفة تهدف إلى مشاركة المجتمع الدولي العلمي ببيانات توضح تأثير انعدام الجاذبية على التجارب البحثية مقارنة بجاذبية الأرض فعلى سبيل المثال سيتم دراسة تفاعل المؤشرات الحيوية لجسم الانسان داخل المحطة مقارنة بالأرض قبل وبعد الرحلة”.وأوضح المري أن هناك مهمات علمية موجودة في مختبرات محطة الفضاء الدولية ستوكل إلى رائد الفضاء الإماراتي مسؤولية استكمالها بما يتناسب مع توقيت ومدة بقائه في المحطة، إضافة إلى الأبحاث التي سيحملها معه من مدارس وجامعات دولة الإمارات العربية المتحدة.

أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية سبتمبر المقبل

علوم واختراعات
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