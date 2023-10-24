موسكو – د ب أ
أفادت وسائل إعلام روسية بأن موسكو بدأت في تدريب النساء للقيام بمهام قتالية في حربها ضد أوكرانيا.
وكتبت منصة ” ايمبورتنت ستوريس”( اي ستوريس)، التي تقول إنها أحد مصادر الصحافة الاستقصائية في روسيا، أمس الاثنين أنه يتم تجنيد قناصة من النساء ومشغلات لطائرات الدرون من أجل وحدة مرتزقة تحت قيادة وزارة الدفاع الروسية.
وحمل المقال الذي نشرته المنصة عنوان ” لم يخلقن من أجل الحساء والأطفال فقط”. وذكر المقال أنه تم البدء في تدريب النساء الروسيات على القيام بمهام قتالية متخصصة للمشاركة في الحرب، كما يتم تدريبهن في وحدة قناصة خاصة، ولكي يعملن كمشغلات لطائرت الدرون.
ويشار إلى أنه حتى الآن، تعمل النساء في الجيش الروسي كطبيبات و في المطبخ.
ويُعرض على الجنديات عقد لمدة ستة أشهر بمرتب شهري يبلغ حوالي 220 ألف روبل (2330 دولار). وفي حال الاصابة، تحصل الجندية على مكافأة تتراوح ما بين مليون إلى 3 ملايين روبل، في حال الوفاة، يحصل أقاربها على نحو 6 ملايين روبل.
ووفقا لاحصاءات وزارة الدفاع البريطانية، فإن ما يتراوح ما بين 240 ألف و 290 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا منذ أن بدأت موسكو حربها ضد أوكرانيا.
ولم ترد إحصاءات رسمية حول الخسائر البشرية من موسكو منذ أشهر. وبسبب الخسائر المرتفعة في صفوف الجيش الروسي، أعلن الرئيس الروسي فلادمير بوتين في الخريف الماضي تعيئة 300 الف جندي من جنود الاحتياط.