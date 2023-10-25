قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن وقف إطلاق النار في غزة واجب إنساني وضرورة قصوى، منوهًا إلى أن المنطقة لن ترى سلامًا عادلًا طالما لم تطبق قوانين وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية على هامش اجتماع مجلس الأمن بشأن غزة، نقلته “القاهرة الإخبارية”: أن المساعدات التي دخلت غزة غير كافية ويجب توفير ممرات آمنة، ولا بد من وقف النار وإنهاء حصار غزة فورًا.
وطرحت صحفية كانت متواجدة أثناء المؤتمر الصحفي للمجموعة العربية سؤالًا اعتادت عليه الدعاية الغربية بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي لإحراج الضيوف والوفود العربية والإسلامية قائلة : “هل تدين حماس”، ليرد عليها الوزير ردًا دبلوماسيًا: “ندين كل اعتداء على المدنيين السلميين”.