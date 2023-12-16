– الكويت زكالات
نعى الديوان الاميري الكويتي أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد ز:
)يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي(.
ببالغ الحزن واألسى ننعى إلى الشعب الكويتي واألمتين العربية واإلسالمية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى حضرة صاحب السمو
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت الموافق الثالث من جمادي االخر 1445 هجري السادس عشر
من ديسمبر .2023 داعين هللا عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون”.
واصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتسمية امير خلفا للراحل
واصدر الدبون الديوان الملكي السعودي بيانا نعى فيه الراحل واعرب الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان عن تعازيهما للكويت شعبا وحكومة