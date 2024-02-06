القاهرة 5 فبراير 2024 (شينخوا) نفى مصدر مصري مسؤول اليوم (الاثنين) تقارير إسرائيلية عن وجود مباحثات بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية لنقل معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة إلى المثلث الحدودي بمنطقة كرم أبو سالم على الحدود المصرية الإسرائيلية، وفق قناة (القاهرة الإخبارية).
وقالت القناة المصرية الفضائية إن “مصدر مصري مسؤول ينفي تقارير إعلامية إسرائيلية عن مباحثات بين مصر وأمريكا وإسرائيل لنقل معبر رفح في مثلث الحدود ليصبح معبر كرم أبو سالم المعبر البديل”.
كما نفى المصدر ما تردد عن استهداف إسرائيل لشاحنة مساعدات مصرية في شمال غزة، وأشار إلى أن الشاحنة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد ذكرت أن إسرائيل تدرس نقل معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر إلى منطقة كرم أبو سالم.
وأفادت القناة الإسرائيلية بأن نقل المعبر إلى حدود إسرائيل في منطقة كرم أبو سالم يسمح بإجراء المزيد من الفحوصات الأمنية والحد من عمليات التهريب الحدودية، وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية وافقت على المقترح الإسرائيلي.
وكانت القاهرة قد اتهمت إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ورفضت دخول القوات الإسرائيلية إلى ممر فيلادلفيا الذي سعت إسرائيل للسيطرة عليه.
ومحور فيلادلفيا هو شريط حدودي، يعرف أيضا باسم ممر صلاح الدين، يمتد 14 كيلومترا على الحدود بين غزة ومصر من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا