أبرمت السعودية، برنامجاً تنفيذياً مع الأرشيف الوطني البريطاني؛ للتعاون في مجال حفظ وتوثيق ثقافتها، وذلك في إطار الاتفاقية الموقّعة بين وزارتي ثقافة البلدين.
ويهدف البرنامج إلى التعاون في مجالات عدة، من أبرزها بناء القدرات السعودية في مجال رقمنة السجلات الثقافية باستخدام المواصفات والمقاييس الدولية، وتقديم الدعم في بناء المعمل الرقمي، إلى جانب تأسيس إطار عمل يهدف إلى تمويل مشاريع الأبحاث والدراسات المتعلقة بثقافة المملكة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما يستهدف حصر المحتوى التاريخي والثقافي الخاص بالسعودية، والموجود ضمن سجلات الأرشيف الوطني البريطاني، وغيرها من الأرشيفات الأخرى بالمملكة المتحدة. ووقّع البرنامج الدكتور رائد السفياني، مدير عام الأبحاث والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة السعودية، وجيف جيمس، الرئيس التنفيذي للأرشيف البريطاني.
ويأتي ضمن مساعي الوزارة في حفظ وتوثيق وأرشفة أصول وعناصر تراث المملكة ورقمنتها، وتعزيز أُطر التعاون الثقافي الدولي بين البلاد ودول العالم بما يُسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030».