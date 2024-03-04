نطلق، اليوم الإثنين، اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة، برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد سمير، ونظيره السعودي وزير التجارة والاستثمار، ماجد القصبي.ومن المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعددا من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
كما سيلتقي سمير ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في إحداث حراك للعلاقات بين البلدين.
وسيشارك الوزير بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر “ليب 2024” التقني الذي يقام تحت شعار “آفاق جديدة”.