واس – نيجني نوفغورود
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أمس معالي وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، على هامش مشاركة المملكة، كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزه في شتى المجالات، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
كما التقى سمو وزير الخارجية أمس معالي وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية إيبان إدواردو خيل بينتو، وذلك على هامش مشاركة المملكة كدولة مدعوة للانضمام لمجموعة بريكس، في الاجتماع الوزاري لمجموعة بريكس بمدينة نيجني نوفغورود الروسية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.