من المقرر أن تكشف «أبل» عن تحديثات كبيرة لأنظمتها التشغيلية في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) لعام 2024، والذي يبدأ في 10 يونيو (حزيران). يعد هذا المؤتمر حدثاً رئيسياً في تقويم «أبل»؛ إذ يجمع المطورين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف أحدث الابتكارات التكنولوجية التي تقدمها الشركة. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك، عن تحديثات رئيسية تشمل جميع الأنظمة «آي أو إس 18»، و«آيباد أو إس 18»، و«ماك أو إس 15»، و«تي في أو إس 18»، و«واتش أو إس 11».
ستُقام الجلسة الافتتاحية في الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية (10 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ) في 10 يونيو، حيث ستكشف «أبل» عن التحديثات «الرائدة» لمنصاتها. وسيتم عرض جلسة «حالة المنصات» في الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ (11 مساءً بتوقيت السعودية)، لتقديم نظرة أعمق على التغييرات القادمة في الأنظمة التشغيلية.
التحديثات المتوقعة للأنظمة:
1. «آي أو إس 18 وآيباد أو إس 18»: من المتوقع أن تركز «أبل» على تحسينات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحسين «سيري» واستخدام أدوات توليد النصوص مثل «تشات جي بي تي». يمكن للمستخدمين توقع ميزات جديدة في عدد من التطبيقات مثل «بيجز» و«كي نوت»، بالإضافة إلى تحسينات في الرسائل وتغييرات هائلة للبحث في متصفح «سفاري».
2. «ماك أو إس 15»: لم يتم الكشف عن الاسم الرمزي للنظام بعد، ولكن يتوقع أن يتضمن تحسينات في الأداء وزيادة التكامل مع الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحديثات في التطبيقات الأساسية مثل الملاحظات وألبوم الصور.
3. «تي في أو إس 18 وواتش أو إس 11»: ستتلقى هذه الأنظمة أيضاً تحديثات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، بما في ذلك تحسينات في واجهة المستخدم وإضافة ميزات جديدة.
4. «فيجن أو إس»: سيتم الحديث عن نظام التشغيل الخاص بجهاز «أبل – فيجن برو»، مع احتمال الإعلان عن الإصدار الثاني من النظام وتوسيع النطاق الجغرافي لبيع جهاز «أبل – فيجن برو».
تحسينات الذكاء الاصطناعي
سيكون التركيز الكبير على الذكاء الاصطناعي في جميع الأنظمة التشغيلية. ستستفيد «سيري» من تحسينات كبيرة بفضل نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة «أبل» المسمى «أجاكس إل إل إم»، والذي يمكن أن يحسن كيفية تفاعل «سيري» مع المستخدمين. قد يتم أيضاً تضمين ميزات جديدة في تطبيقات مثل «فري فورم» لتسهيل إدارة المشاريع المعقدة.
من غير المرجح أن تكشف «أبل» عن منتجات جديدة خلال هذا المؤتمر «WWDC 2024» والذي يعد بأن يكون حدثاً مثيراً يعج بالإعلانات الكبيرة في مجال البرمجيات، مع التركيز بشكل خاص على الذكاء الاصطناعي. ستتاح الفرصة للمطورين لحضور جلسات تقنية والاستفادة من مختبرات عبر الإنترنت على مدار الأسبوع، مما يجعل هذا الحدث أحد أهم الأحداث في تقويم «أبل» لهذا العام. سنقوم بنقل وتغطية كافة التفاصيل لتزويدكم بكل ما هو جديد.
نقلا عن الشرق الاوسط