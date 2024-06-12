عمّان 06 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 12 يونيو 2024 م واس
ترأس معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، والذي عقد أمس في منطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وألقى معاليه كلمة المملكة التي أكد فيها استمرار المملكة في دعمها الإنساني للفلسطينيين، مشيراً إلى الحملة الشعبية التي أطلقتها المملكة لمساعدة الفلسطينيين والتي تجاوزت 700 مليون ريال، بالإضافة إلى تسيير جسوراً جوية وبحرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد معاليه في الجلسة الرئيسة في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، يحتم القيام بعمل جماعي لوقف هذه الكارثة الإنسانية، وتكثيف جميع الجهود الدولية الرامية لإيقاف هذا العدوان، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.
كما أكد على ضرورة عودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وعلى قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي، والعمل على إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية مبني على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد معاليه على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع، وعودة النازحين إلى منازلهم.
وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتابع: واصلت المملكة دعمها لجهود المنظمات الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها القطاع، كما قامت من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع عاجلة وذلك بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة.
ورحب معاليه بالقرار الإيجابي الذي اتخذته كل من مملكة النرويج ومملكة إسبانيا وجمهورية إيرلندا وجمهورية سلوفينيا باعترافها بدولة فلسطين.
وضم وفد المملكة في المؤتمر معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومعالي نائب وزير الخارجية المهندس ووليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.
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