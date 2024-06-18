أبوظبي 17 يونيو 2024 (شينخوا) خصصت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في المساعدات الإنسانية للسودان وأفريقيا، 70% من تعهدها الذي أعلنت عنه في أبريل الماضي خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان، والبالغ 100 مليون دولار أمريكي، إلى وكالات الأمم ومنظماتها الإنسانية والإغاثية، دعماً للجهود الإنسانية في السودان.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم (الاثنين) “إن الدعم سيتوجه إلى الشركاء الرئيسيين من وكالات الأمم المتحدة ويشمل كلا من، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية”.
وأضافت أن “هذا الدعم يضمن اتباع نهج شامل لمعالجة الأزمة الإنسانية والحد من تفاقم المجاعة في السودان”.
وتابعت “يشمل النهج الذي تتبعه دولة الإمارات تقديم كافة أنواع المساعدات ولا سيما الغذائية والصحية وحماية النساء والأطفال وتوفير سبل العيش والمأوى في حالات الطوارئ، ما يؤكد التزامها بمعالجة مختلف جوانب الأزمة الإنسانية في السودان”.
وقالت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتي إن دولة الإمارات قدمت منذ بدء الأزمة السودانية 130 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية و9500 طن من الإمدادات الغذائية والطبية عبر تسيير 148 طائرة إمدادات إغاثية، إضافة إلى سفينة حملت على متنها نحو 1000 طن من المستلزمات الإغاثية العاجلة.
وجددت الوزيرة التأكيد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في السودان، والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة، من خلال العودة إلى المسار السياسي.
ودعت إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، وتكثيف العمل الجماعي والجهود المشتركة للدفع نحو وقف الصراع وإنهاء الأزمة بما يعزز أمن واستقرار السودان.