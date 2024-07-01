مكة المكرمة 25 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 01 يوليو 2024 م واس
أعلنت جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة المكرمة عن حفظ أكثر من 800 كيلو من فائض الطعام، وذلك خلال موسم الحج لعام 1445هـ، حيث وصل وزن فائض الطعام 828,930 كيلو بقيمة تقديرية بلغت 19,625,323 ريالًا .
وأوضح مدير الجمعية أحمد بن حربي المطرفي؛ أن الجمعية أبرمت اتفاقيات عدة مع قطاعات حكومية وأهلية وخاصة، للوصول إلى الأماكن التي يكثر فيها الهدر والفقد الغذائي، في محاولة منها للحد من هذا الهدر، بما في ذلك اتفاقيات مع مؤسسات الإعاشة ومنشآت حجاج الداخل ونحوها من القطاعات من فنادق المنطقة المركزية، مضيفًا أن هذا الفائض شمل الوجبات الساخنة، والفواكة والخضروات، والمجمدات، والمشروبات، والمخبوزات، والحلويات، واللحوم، وغيرها، وتم تقديمها للفئات المحتاجة في مكة المكرمة.
وأشار المطرفي، إلى أن هذه الأرقام تأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتقليل هدر الطعام وتقديمه لمن هم في حاجة ماسة إليه، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الغذائية وتعزيز التكافل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجمعية ستستمر في بذل الجهود لتوسيع نطاق عملياتها وزيادة تأثيرها الإيجابي على المجتمع، داعيًا جميع أفراد المجتمع والجهات المعنية إلى التعاون والمساهمة في تحقيق هذه الأهداف التي تنسجم مع رؤية المملكة 2030.
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