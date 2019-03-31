وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ اليوم الاحد 31 مارس 2019 فقد سمحت وزارة الشئون الاسلامية ببناء مسجد حليمة السعدية مرضعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في موقعه التاريخي وفي التقافصيل :
فيما نفت إدارة المساجد بالطائف العام الماضي إنشاء مسجد حليمة السعدية التاريخي في منطقة بني سعدالتابعة لمحافظة ميسان، وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فرعها في ميسان بإنشاء المسجدفي الموقع المحدد.
ً وأصدرت الوزارة خطابا ً رسميا لإنشاء مسجد حليمة السعدية قبل 5 أيام ردا على خطاب مدير إدارة المشاريعوالصيانة بالفرع بشأن بناء المسجد، وذلك بعد التحقق من الموقع بشكل دقيق، ما يدحض كل محاولات التضليلّ التي روج لها فرعا السياحة والمساجد بالطائف قبل سنوات، إذ تم الوقوف مع كبار السن على الموقع الذيتتداول حقيقته الأجيال وتوارثه الأهالي كابرا عن كابر وجيلا بعد جيل، وصادق على صحة الموقع والآثار شيخّ د عبدالله الذويبي.قبيلة الذويبات عبي
وكانت إدارة المساجد بمحافظة الطائف أشارت في بيان صحفي العام الماضي إلى أنه لا أساس لاعتماد الشؤونالإسلامية مسجد حليمة السعدية كموقع أثري. وأضافت ما نصه أنه لا يوجد في سجلات مساجد الطائف القديمةوالحديثة مسجد بهذا الاسم في ذلك الموقع. وقبل ذلك نفت «السياحة والآثار» وجود أي آثار لحليمة السعديةفي بني سعد