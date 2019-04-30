دكتورة سلوى الھزاع: لأول مرة في الشرق الأوسط السعودیة تدخل أول علاج جیني لعلاج العمى الوراثي￼￼ أعلنت البروفيسور الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع، رئيس واستشاري أمراض￼ وجراحة العيون وكبير العلماء واستشاري الأمراض الوراثية في مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث والأستاذ المحاضر بجامعة الفيصل والبروفسور الإكلينيكي في جامعة جنوب كاليفورنيا USC خلال مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي لعام 2019 والذي استضافته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) مؤخراً لمدة يومين، عن إدخال علاجٍ لمرض “العشا الليلي”الذي يصيب العيون الى المملكة العربية السعودية. كما أعلنت عن إنشاء مركز الطب الشخصي لجينيوم العيون واعتماد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث كأول مستشفى في منطقة الشرق الأوسط للعلاج الجيني لنوع من أنواع العمى الوراثي وهو علاج معتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بحضور علماء متخصصين في علم الجينيوم من مختلف دول العالم. الجدير بالذكران هذا المؤتمر استهدف زيادة وعي الأطباء والباحثين في المجال الصحي بأحدث التقنيات في مجال الجينوم وتطبيقها في تشخيص الأمراض الجينية الوراثية . والأورام والأمراض المعدية وقامت الدكتورة سلوى الهزاع بالإعلان عن إدخال هذا الفحص RPE65 للموالید لزیادة الأمراض الوراثیة التي تفحص ضمن الفحص المبكر للموالید بحیث یمكن التدخل المبكر من داخل المملكة￼￼ وعلاجھا قبل حدوث الإعاقة البصریة الدائمة .￼￼ ￼ وأشارت الدكتورة الهزاع أن معدل الكشف عن الأمراض الوراثية الخاصة بالعيون تجاوز في المملكة االعربيه السعودية 83% وهي نسبة عالية مقارنة بالمختبرات العالمية وهي بحوالي￼ . 60% اشارت الدكتورة الهزاع إلى أن العلاج عبارة عن حقنة واحدة فقط تعطى للمريض، ليتماثل بعدها للشفاء بمدة قصيرة، وبنسبةمرتفعةجداً،حسب تقريرالشركة المصنعة لهذا الدواء. وشرحت أن الدواء يستخدم لعلاج مرض نادر يسبب ضعف النظر، الناتج عن ضمور الشبكية الوراثي، ويسبب العمى، RPE65 ويعتمد هذا الدواء على مبدأ الهندسة الجينية، حيث يتم حقن المريض بنسخة سليمة من جين مفقود في العين، ليقوم بدوره بتحفيز الجسم على إفراز بروتين حيوي لاستعادة النظر. وأوضحت الدكتورة الهزاع أن العلاجات الجينية، يتم استخدامها مرة واحدة لمعالجة المرض من مصدره، وإصلاح الحمض النووي المعطوب حتى يتمكن الجسم من علاج نفسه، وذلك على عكس العقاقير التقليدية التي تستغرق مدة علاجها أشهراً طويلة وتكرار العلاج… وأكدت أنه تمت الموافقة على هذا العلاج من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، والهيئة الأوروبية للأدوية EMA، وستكون السعودية من أوائل الدول في استخدام هذا الصنف الدوائي بعد الولايات المتحدة الأميركية وبعضا من الدول الاوربيه، وذكرت الدكتورة الهزاع أن السعودية تحظى بثقة عالمية في معايير التسجيل الدوائي، ما يعكس حرص الشركات العالمية على طرح أدويتها بالمملكة، بعد اعتمادها من الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء،. وأكدت “د الھزاع” أھمیة الفحص ما قبل الزواج لتشمل الأمراض الشائعة حسب ما كشفته إحصاءات￼ دراسة الجینوم البشري السعودي ، وأن إضافة ھذه الطفرة للفحص سیؤدي إلى الزواج الصحي وتفادي￼ الأمراض الوراثیة قبل حدوث الحمل .￼ وإشادت الدكتورة الھزاع بالجھود المبذولة من الجمعیة السعودیة للطب الوراثي SSMG 2019 ودعمھا للطب￼ الوراثی ومواجھة ازدیاد الأمراض الوراثیة والحرص على تكاتف الجھود الأكادیمیة والصحیھ وتعزیز￼ الدراسات والأبحاث العلمیھ الوراثیة من خلال التقاء الخبرات الوراثیة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة لدعم￼ رؤیھ المملكة ٢٠٣٠￼

السعودية والإمارات ومصر خارج توقعات متشائمة لصندوق النقد

التقارير > الصين والإمارات لبناء بلد أخضر وتقاسم حياة أفضل
30/04/2019   9:45 ص

الصين والإمارات لبناء بلد أخضر وتقاسم حياة أفضل

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بكين 30 أبريل 2019 (شينخوا) أشار أحمد الحمادي، مدير جناح دولة الإمارات، بمعرض بكين الدولي للبستنة 2019، إلى أن بلاده ترغب في دفع التعاون مع من يسعى إلى تنمية الزراعة والتخضير، لا سيما الصين، من أجل بناء بلد أخضر وعيش حياة أفضل.

ويبلغ إجمالي مساحة جناح الإمارات، الذي يحمل شعار “أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة”، حوالي 1850 مترا مربعا، أقيمت المباني على 20 بالمائة منها فيما خصصت الـ 80 بالمائة الباقية للحديقة، حيث يحتوي الجناح على 36 شجرة نخيل و146 شجرة من 20 نوعا مختلفا بالإضافة إلى الآلاف من نباتات الخضار والأعشاب، كما يمكن تقسيم رحلة الزائرين إلى 4 مراحل رئيسية: الانتظار والفيلم والحديقة والخروج.

وقال الحمادي إن الهدف الرئيسي لمشاركتهم في المعرض يتمثل في تسليط الضوء على جهود الإمارات في تطوير القطاع الزراعي وتحويل الصحراء إلى واحات خضراء والتعريف بالنهج الذي تتبناه الدولة من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب زيادة التبادل مع دول أخرى في هذا الشأن.

هذا واعتبر السفير الإماراتي لدى الصين علي عبيد الظاهري أن الجناح منصة تواصل وعمل جسور، مؤكدا أن له دور كبير في تقريب المسافة بين الشعبين وجعل العلاقات الحميمة بين البلدين أقوى وأمتن في شتى المجالات، بما فيها التنمية الخضراء والمستدامة.

وسعيا لتحقيق التنمية الخضراء، تعاون الجانبان الصيني والإماراتي في مجالات عديدة تشمل مكافحة التصحر وتطوير الزراعة الحديثة والطاقة النظيفة، بالاعتماد على تكنولوجيات متقدمة ومنصات تعاونية.

وحول مشكلة التصحر التي تواجه العالم، وبخاصة الصين والدول العربية، أولت الحكومة الصينية خلال السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بتطبيق سلسلة من مشروعات البناء الإيكولوجي لمعالجتها، حيث خصصت لها سنويا استثمارات بلغت مليارات الدولارات الأمريكية.

وأظهرت بيانات رسمية صينية أن البلاد بات بوسعها تقليص مساحة الأراضي المتصحرة بأكثر من 1400 كيلومتر مربع سنويا، كما كان لديها أكبر عدد من طلبات حقوق اكتشاف أصناف نباتية جديدة في العالم للسنة الثانية على التوالي في عام 2018، ما يشير إلى جهودها وقدرتها على محاربة التصحر، فضلا عن مساهمتها في زيادة الغطاء الأخضر عالميا.

وفي الوقت نفسه، تعمل الصين على تشاطر التقنيات المتقدمة وتبادل الخبرات المتراكمة بشأن تحويل الصحراء القاحلة إلى بيئة خضراء مع الدول العربية، بما فيها الإمارات، من أجل إفادة بعضهما البعض.

ففي عام 2018، نجح فريق بحثي صيني بقيادة البروفيسور يي تشي جيان من جامعة تشونغتشنغ للنقل والمواصلات في اختبار تكنولوجيات بشأن مكافحة التصحر في الإمارات، ثم وقع مذكرة تفاهم مع شركة ((موارد)) القابضة الإماراتية، ما فتح باب تطبيق هذه التكنولوجيا في العالم العربي.

وبحسب مذكرة التفاهم، سيجري باحثون صينيون من هذه الجامعة اختبارات لتحويل الصحارى إلى تربة خصبة وزراعة أنواع من النباتات والخضراوات والأشجار على مساحة تبلغ 10 كيلومترات مربعة في أبو ظبي.

أما في المجال الزراعي، فجرب علماء صينيون بنجاح زراعة الأرز المتحمل للملوحة والقلوية في صحراء دبي في عام 2018، حيث وصل حجم إنتاج الأرز إلى أكثر من 7500 كيلوغرام للهكتار خلال هذه التجارب، وهو خير دليل على تشارك الصين والإمارات في السعي لحياة أفضل.

وتعد هذه التجربة الأولى من نوعها على مستوى العالم في ظل ضرورة التغلب على الظروف القاسية المتمثلة في نقصان المياه العذبة وتصحر التربة، الأمر الذي بلا ريب يسهم في رفع القدرة على ضمان الأمن الغذائي وتحسين الظروف الإيكولوجية في المناطق الصحراوية بالإمارات.

وذكر مركز البحوث والتطوير الصيني المعني بتقنية زراعة الأرز المتحمل للملوحة والقلوية، أن دبي خططت للتعاون معه لإنشاء مزرعة تجريبية على مساحة 100 هكتار هذا العام، من أجل الوقوف على تكلفة الإنتاج ومدى الاستدامة الزراعية، لوضع معيار تقني لزراعة الأرز بالمناطق الصحراوية.

كما أشار المركز إلى أن المزرعة التجريبية ستشهد محاكاة بوتيرة سريعة في عام 2020 لتتسع معها مساحة المناطق المزروعة وتُشيد المزيد من الواحات الاصطناعية، وذلك في سبيل بناء “دبي الخضراء والإيكولوجية”.

وبالإضافة إلى المشروعات الضخمة المذكورة، ومن أجل تخفيف التلوث وتحسين البيئة، أنشأت الصين والإمارات بشكل مشترك مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 700 ميغاواط في دبي، والذي يعتبر إحدى أكبر محطات كهروضوئية في العالم حجما وأحدثها تقنية، فيما ستكون محطة حصيان لتوليد الكهرباء بالفحم النظيف، بصفتها أول استثمار لصندوق طريق الحرير في الشرق الأوسط، المحطة الأولى بالفحم النظيف في المنطقة.

وبفضل منصات وفرتها كل من مبادرة الحزام والطريق ومعرض الصين والدول العربية وكذا منتدى التعاون الصيني العربي، شهد التعاون في مجال التنمية المستدامة والخضراء، ليس فقط بين الصين والإمارات، بل مع الدول العربية جمعاء، تطورا لافتا مع تعزيز تبادل الخبرات وانتشار مزيد من أوجه التكنولوجيا الصينية في هذه البلدان، ما يساعد بصورة كبيرة في مكافحة التصحر وملوحة التربة وتوفير المياه العذبة فيها.

يذكر أن معرض بكين الدولي للبستنة 2019، تستمر فعالياته على مدار 162 يوما في الفترة من 29 أبريل الجاري إلى 7 أكتوبر المقبل بمشاركة أكثر من 110 من الدول والمنظمات الدولية، بينها قطر وجيبوتي وفلسطين إلى جانب أكثر من 120 جهة عارضة غير رسمية، ما يمثل أعلى نسبة حضور في تاريخ المعرض الذي يُتوقع أن يستقطب 16 مليون زائر من داخل الصين وخارجها عبر مجموعة ضخمة من النباتات والزهور والأجنحة اللافتة للنظر.

ومن جانبه، لفت المدير التنفيذي لمكتب إكسبو 2020 نجيب العلي إلى أنه يمكن لدبي الاستفادة من خبرات المعرض المذكور، معربا عن ترحيبه بالسياح الصينيين وشركات الاستثمار الصينية لحضوره، حيث من المتوقع أن تصل نسبة عدد الزوار الأجانب للمعرض الذي ستحتضنه الإمارات إلى نحو 70 بالمائة.

الصين والإمارات لبناء بلد أخضر وتقاسم حياة أفضل

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