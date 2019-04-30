دكتورة سلوى الھزاع: لأول مرة في الشرق الأوسط السعودیة تدخل أول علاج جیني لعلاج العمى الوراثي￼￼ أعلنت البروفيسور الدكتورة سلوى بنت عبدالله الهزاع، رئيس واستشاري أمراض￼ وجراحة العيون وكبير العلماء واستشاري الأمراض الوراثية في مركز الأبحاث في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث والأستاذ المحاضر بجامعة الفيصل والبروفسور الإكلينيكي في جامعة جنوب كاليفورنيا USC خلال مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي لعام 2019 والذي استضافته جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (KAUST) مؤخراً لمدة يومين، عن إدخال علاجٍ لمرض “العشا الليلي”الذي يصيب العيون الى المملكة العربية السعودية. كما أعلنت عن إنشاء مركز الطب الشخصي لجينيوم العيون واعتماد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث كأول مستشفى في منطقة الشرق الأوسط للعلاج الجيني لنوع من أنواع العمى الوراثي وهو علاج معتمد من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بحضور علماء متخصصين في علم الجينيوم من مختلف دول العالم. الجدير بالذكران هذا المؤتمر استهدف زيادة وعي الأطباء والباحثين في المجال الصحي بأحدث التقنيات في مجال الجينوم وتطبيقها في تشخيص الأمراض الجينية الوراثية . والأورام والأمراض المعدية وقامت الدكتورة سلوى الهزاع بالإعلان عن إدخال هذا الفحص RPE65 للموالید لزیادة الأمراض الوراثیة التي تفحص ضمن الفحص المبكر للموالید بحیث یمكن التدخل المبكر من داخل المملكة￼￼ وعلاجھا قبل حدوث الإعاقة البصریة الدائمة .￼￼ ￼ وأشارت الدكتورة الهزاع أن معدل الكشف عن الأمراض الوراثية الخاصة بالعيون تجاوز في المملكة االعربيه السعودية 83% وهي نسبة عالية مقارنة بالمختبرات العالمية وهي بحوالي￼ . 60% اشارت الدكتورة الهزاع إلى أن العلاج عبارة عن حقنة واحدة فقط تعطى للمريض، ليتماثل بعدها للشفاء بمدة قصيرة، وبنسبةمرتفعةجداً،حسب تقريرالشركة المصنعة لهذا الدواء. وشرحت أن الدواء يستخدم لعلاج مرض نادر يسبب ضعف النظر، الناتج عن ضمور الشبكية الوراثي، ويسبب العمى، RPE65 ويعتمد هذا الدواء على مبدأ الهندسة الجينية، حيث يتم حقن المريض بنسخة سليمة من جين مفقود في العين، ليقوم بدوره بتحفيز الجسم على إفراز بروتين حيوي لاستعادة النظر. وأوضحت الدكتورة الهزاع أن العلاجات الجينية، يتم استخدامها مرة واحدة لمعالجة المرض من مصدره، وإصلاح الحمض النووي المعطوب حتى يتمكن الجسم من علاج نفسه، وذلك على عكس العقاقير التقليدية التي تستغرق مدة علاجها أشهراً طويلة وتكرار العلاج… وأكدت أنه تمت الموافقة على هذا العلاج من قبل إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA، والهيئة الأوروبية للأدوية EMA، وستكون السعودية من أوائل الدول في استخدام هذا الصنف الدوائي بعد الولايات المتحدة الأميركية وبعضا من الدول الاوربيه، وذكرت الدكتورة الهزاع أن السعودية تحظى بثقة عالمية في معايير التسجيل الدوائي، ما يعكس حرص الشركات العالمية على طرح أدويتها بالمملكة، بعد اعتمادها من الهيئات الدولية كهيئة الغذاء والدواء الأميركية والهيئة الأوروبية للدواء،. وأكدت “د الھزاع” أھمیة الفحص ما قبل الزواج لتشمل الأمراض الشائعة حسب ما كشفته إحصاءات￼ دراسة الجینوم البشري السعودي ، وأن إضافة ھذه الطفرة للفحص سیؤدي إلى الزواج الصحي وتفادي￼ الأمراض الوراثیة قبل حدوث الحمل .￼ وإشادت الدكتورة الھزاع بالجھود المبذولة من الجمعیة السعودیة للطب الوراثي SSMG 2019 ودعمھا للطب￼ الوراثی ومواجھة ازدیاد الأمراض الوراثیة والحرص على تكاتف الجھود الأكادیمیة والصحیھ وتعزیز￼ الدراسات والأبحاث العلمیھ الوراثیة من خلال التقاء الخبرات الوراثیة المحلیة والإقلیمیة والعالمیة لدعم￼ رؤیھ المملكة ٢٠٣٠￼

السعودية والإمارات ومصر خارج توقعات متشائمة لصندوق النقد

منوعات > هل السكر ضروري للاستمتاع بكوب من الشاي؟
30/04/2019   9:50 ص

هل السكر ضروري للاستمتاع بكوب من الشاي؟

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ب ب سي –

ربما تكون إضافة السكر لكوب الشاي أمرا معتادا بالنسبة للكثيرين، لكن العلماء يقولون إن الاستمتاع بتناوله لا يتطلب ذلك بالضرورة.

فقد توصلت دراسة بريطانية إلى أن المشاركين فيها تمكنوا من التخلص من السكر، دون أن يؤثر ذلك على استمتاعهم بالشاي، وهو ما يشير إلى أن تغيير سلوك استمر لفترة طويلة أمر ممكن.

وقال العلماء إن التوقف عن تناول السكر دفعة واحدة، أو الحد من تناوله بشكل تدريجي طريقتان فعالتان للحد من استهلاكه.

لكن معدي الدراسة أكدوا أن هناك حاجة إلى دراسة أوسع لتأكيد نتائجهم.

وقام فريق، يضم باحثين من كلية لندن الجامعية وجامعة ليدز، بتحليل بيانات على مدى شهر واحد عن 64 رجلا، اعتادوا تناول الشاي المحلى بالسكر.

وتم تقسيم المشاركين بالتساوي، إلى مجموعة من الرجال توقفوا عن تناول السكر في الشاي مرة واحدة، وآخرون خفضوا السكر تدريجيا على مدى أربعة أسابيع، ومجموعة ثالثة استمرت في تناول الشاي المحلى بالسكر.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص، الذين خفضوا تناول السكر، كانوا لا يزالون قادرين على الاستمتاع بمذاق الشاي بدون السكر.

وفي نهاية الدراسة، تخلى 42 في المئة من أفراد مجموعة التخفيض التدريجي عن إضافة السكر إلى الشاي، وكذا فعل 36 في المئة من الذين توقفوا عن إضافته مرة واحدة.

واستغنى 6 في المئة من الرجال في المجموعة الثالثة عن السكر أيضا.

وخلص فريق الدراسة إلى أن “تقليل السكر في الشاي لا يؤثر على الرغبة فيه، ما يشير إلى أن تغيير السلوك طويل الأجل أمر ممكن”.

وأضاف الباحثون أنه يمكن استخدام طرق مماثلة، للحد من تناول السكر في المشروبات الأخرى.

وتمت مراجعة نتائج الدراسة خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة، في مدينة غلاسغو الاسكتلندية.

هل السكر ضروري للاستمتاع بكوب من الشاي؟

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