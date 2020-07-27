أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية نتائج الدراسة التي أجرتها بشأن البرازيليين المنحدرين من أصولٍ عربية، إذ بلغ عددهم أكثر من 11.6 مليون نسمة يعيشون في البلاد.
وتولى إجراء الدراسة كلٌّ من شركتي (IBOPE) و(H2R) البرازيليتين الرائدتين في مجال الأبحاث، حيث توصلت الدراسة التي تمَّ إجراؤها خلال ثلاثة مراحل إلى نتيجة مفادها أنَّ 11.6 مليون برازيلي ينحدرون من أصولٍ عربية، ولا يزال العديد منهم يتمتعون بصلاتٍ مع بلدانهم الأصلية رغم مرور عقود على هجرة أسلافهم. وأشارت الدراسة إلى أنَّ قُرابة 33% من المُستطلع آرائهم لا يزالون يتواصلون مع الأصدقاء والأقارب، بينما سبق وأن زار 28% منهم الدول العربية.
وأوضحت الدراسة أنَّ 50% ممن تمَّ استطلاع آرائهم تقتصر معرفتهم بالدول العربية على ما يشاهدونه في القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي. وأعرب المشمولون في الدراسة عن تأييدهم لتعزيز العلاقات العربية البرازيلية حيث ذكر 83% منهم أن على البرازيل توطيد علاقاتها الدبلوماسية مع الدول العربية من خلال سفاراتها.
كما تضمنت هذه الدراسة إضاءةً على اندماج العرب في المجتمع المحلي من خلال تحليل التوجهات التعليمية والاجتماعية والمهنية للعرب بعد مرور خمسة أجيال على هجرتهم إلى البرازيل.