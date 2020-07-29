ثقافة وفنون > نائبة وزير خارجية أوكرانيا: نكن عظيم الاحترام للإسلام والثقافة والتقاليد الإسلامية
29/07/2020   9:37 ص

نائبة وزير خارجية أوكرانيا: نكن عظيم الاحترام للإسلام والثقافة والتقاليد الإسلامية

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قالت أمينة جباروف نائبة وزير الخارجيظ في اوكرانيا  في خطاب نيابة عن أسرة الخارجية الأوكرانية: “إن هذا العيد هو تجسيد للرحمة و الكمال الروحي والتسامح و مساعدة المحتاجين و المحبة لذوي القربى. وأتمنى لجميع المسلمين أن يكون عيدهم مفعما بالأفكار الخيرة والأفعال الصالحة مقرونة بروح الوحدة والإخاء، آملة بأن يتقبل الله قرابينكم وأضاحيكم التي يتقدم بها المسلمون في هذه الأيام الاحتفالية البهيجة كرمز لمساعيكم نحو نشر الخير والوئام”.

وأضافت: “إننا في أوكرانيا نكن عظيم الاحترام للإسلام والثقافة والتقاليد الإسلامية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من النسيج التاريخي والحضاري لبلدنا، كما يطيب لي بأن أنوه إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الجالية المسلمة الأوكرانية في سبيل حماية سيادة أوكرانيا وصيانة وحدة أراضيها”.

وأكدت نائب وزير الخارجية الأوكراني، وهي أول مسؤولة مسلمة تتقلد منصب رفيع المستوى: “نحن واثقون من أن الإنجازات المشتركة التي تجمع أوكرانيا بالأمة الإسلامية والقدرات الهائلة التي يزخر بها التعاون البيني ستضمن تحقيق المزيد من التقارب بين بلدي و بلدان العالم الإسلامي”.

نائبة وزير خارجية أوكرانيا: نكن عظيم الاحترام للإسلام والثقافة والتقاليد الإسلامية

ثقافة وفنون
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