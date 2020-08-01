رويترز
علنت الحكومة المصرية أنه أصبح بإمكانها تصدير الدواجن مرة أخرى بعد توقف استمر أكثر من أربعة عشر عاما، وبعد أن استطاعت 14 منشأة مصرية الحصول على اعتماد من المنظمة العالمية لصحة الحيوان يثبت خلوها من إنفلونزا الطيور.
وكانت منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية OIE قد قررت عام 2006 وقف استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر إثر انتشار الإنفلونزا آنئذ.
مياه كثيرة جرت تحت الجسور منذ ذلك العام، وتعاقب على حكم البلاد خمسة رؤساء، وغُير الدستور المصري ثلاث مرات، لكن ظل قرار منع تصدير الدواجن قائما على حاله لم يتغير طيلة 14 عاما.
كيف عادت؟
يقول رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، إن هذا الاعتماد يأتي بعد إجراءات تفتيش ومتابعة استمرت لأكثر من عام تضمنت أخذ عينات عشوائية من تلك المنشآت وتحليلها بمعرفة المنظمة الدولية إضافة لزيارات متكررة خلال المراحل المختلفة لتربية الدواجن.