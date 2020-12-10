تشهد منظومة السلامة على الطرق في المملكة تطوراً في أدائها، نتج عنه في السنوات الثلاث الأخيرة تحقيق انخفاض ملحوظ في معدل الوفيات بالنسبة لعدد السكان، وذلك بفضل الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة، مدعومة بمبادرات انطلقت من برامج رؤية المملكة 2030 .
ومواكبةً لذلك قام المركز الوطني لسلامة الطرق الذي يعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، ببناء منصة معلوماتية رقمية تحت مسمى “مرصد سلامة الطرق” لتكون نواة داعمة ومعززة للجهود القائمة لتحسين مستوى سلامة الطرق في المملكة.
يهدف المركز من تطوير “مرصد سلامة الطرق” إلى تمكين متخذي القرار من اتخاذ إجراءات فعالة بشكل آني، للحد من المشكلات المؤثرة على سلامة مرتادي الطرق. هذا ويعمل في المرصد كفاءات وطنية مؤهلة ومدعمة بخبرات محلية وعالمية لنقل وتطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من الطفرة المعلوماتية بتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات حوادث الطرق ومعلوماتها وربط البيانات من مصادرها المختلفة، مثل بيانات الحوادث والحركة المرورية والبيانات الطبية.
كما يتوقع بأن يكون المرصد أداة تمكين تتنوع مخرجاته من تحليلات وصفية إلى أخرى معمقة، ومؤشرات إحصائية متعددة الأغراض، وكذلك إمكانية استصدار نوعين من الخرائط الرقمية، أحدها خرائط المواقع الخطرة التي تتراكم فيها الحوادث بشكل لافت، أو ما يعرف بخرائط “بؤر الحوادث”، والتي كانت تعرف سابقا بالنقاط السوداء، وذلك باعتماد أساليب هندسية حديثة لم تطبق من قبل في المملكة؛ والنوع الآخر هو الخرائط الرقمية التنبؤية التي تمكن المختصين من تحديد المواقع ذات المخاطر المرتفعة كإجراء استباقي لمعالجتها.