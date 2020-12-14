واشنطن 13 ديسمبر 2020 (شينخوا)
يجتمع ممثلو المجمع الانتخابي في ولاياتهم يوم الاثنين لاختيار الرئيس المقبل للولايات المتحدة رسميا.
والمجمع الانتخابي هو عبارة عن عملية. وبموجب دستور الولايات المتحدة، فإن أعضاء المجمع هم الأشخاص الذين يدلون بأصواتهم بالفعل لمنصب الرئيس.
ويتكون “المجمع” من 538 عضوا، ويحتاج مرشح إلى 270 صوتا للفوز بالرئاسة. ويساوي عدد الأعضاء في الولاية إجمالي عدد المقاعد في وفد الولاية للكونغرس — عضوان بمجلس الشيوخ بالإضافة إلى عدد الأعضاء في الولاية بمجلس النواب.
ويتم اختيار الأعضاء من قبل الأحزاب السياسية في كل ولاية قبل الانتخابات العامة التي تجري في شهر نوفمبر. وتمنح معظم الولايات جميع أصوات مجمعها الانتخابي للفائز بالتصويت الشعبي في ولايتها، مع استثناء ولايتي ماين ونبراسكا.
ويدلي الأعضاء بأصواتهم عن طريق الاقتراع الورقي. اقتراع واحد للرئيس وآخر لنائب الرئيس. ويتم عدّ الأصوات ويوقع الأعضاء على ست شهادات مع النتائج. ويتم إقران كل شهادة بشهادة من الحاكم تبين بالتفصيل إجمالي أصوات الولاية.
ثم يتم إرسال تلك الشهادات المزدوجة الست بالبريد إلى أشخاص مختلفين يحددهم القانون. ويتم إرسال أهم نسخة إلى رئيس مجلس الشيوخ، نائب الرئيس الحالي. وسيتم احتساب هذه النسخة رسميا لاحقا.
وتقدم معظم الولايات بثا مباشرا لمشاهدة الإجراءات، بما في ذلك الولايات الحاسمة التي تحتدم فيها المنافسة.
وسيقوم الكونغرس بفرز الأصوات رسميا في جلسة مشتركة برئاسة نائب الرئيس مايك بنس يوم 6 يناير. وسيتم فتح المظاريف من كل ولاية ومقاطعة كولومبيا وسيتم فرز الأصوات.