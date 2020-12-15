كشف استطلاع حديث لموقع «بيبى سنتر» الأمريكى أن اسم محمد تصدر الأسماء الأكثر شعبية للأطفال في عام 2020 بأمريكا، وجاء أكثر 10 أسماء شعبية في قائمة الذكور هي: «محمد، نوح، أوليفر، آرثر، ليو، فريدى، جورج، ثيو، تشارلى، جاك»، أما في الإناث «صوفيا، أوليفيا، عائشة، أميليا، ليلى، إسلا، ايفا، ميا، آريا، فريا، إيزابيلا».
وأشار موقع «كوارتز» الأمريكي إلى أنّ اسم محمد هو أكثر الأسماء المستعملة في إنجلترا وويلز بالنسبة للمواليد الجدد وجاء اسم محمد من بين الأسماء الأكثر شيوعًا في بريطانيا العام الماضي، وحل في المرتبة الثامنة، كما احتل ولأول مرة المرتبة السادسة عشرة في قائمة الأسماء العشرين الأكثر شهرة وانتشارًا في فرنسا بحسب ما كشفت صحيفة «لو باريزيان»،وأيضًا كان اسم محمد من بين أكثر الأسماء شهرة في ألمانيا والنمسا.
وبين مركز «بيو» الأمريكي لأبحاث التغيرات الديموجرافية في الديانات الكبرى أن الإسلام سيصبح أكثر الديانات انتشاراً في العالم بحلول سنة 2070، وأكد أن الإسلام هو الديانة الوحيدة في العالم التي تنتشر أسرع من وتيرة نمو سكان العالم، وذكر أن الإسلام يجذب الكثير من الشباب، وهو ما يعني أن لديهم المزيد من سنوات الإنجاب.