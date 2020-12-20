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اخبار الرياضة > تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية
20/12/2020   10:31 ص

تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية

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الرياض:علي القرني 

اختتمت  بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت ” تحكم “،بتواجد 52 مشاركاً تنافسوا في ٤ فئات .

وتوج رئيس ” تحكم ” سعود الفغم ورئيس بلدية القصب دغيشم الدغيشم ورئيس مركز القصب سعد القاسم الفائزين في البطولة التي أقيمت في موقع الرياضات اللاسلكية بالقصب ، حيث جاءت كالتالي :

– فئة طائرات الجت النفاثة

‏ الأول: سعيد العمري

‏ الثاني: حمد الرفدان

الثالث : أحمد العنزي

– فئة طائرات الـ 3D المجنحة

الأول : أيمن الحميضي

‏الثاني : ياسر الظاهري

الثالث عمران النقبي ” إماراتي “

– فئة السيارات اللاسلكية “بنزين”

الأول : محمد الخضير

‏الثاني: منير العيسى

‏الثالث : محمد العودة

– فئة السيارات اللاسلكية “كهرباء”

‏الأول : مهدي العيسى

‏الثاني : عبدالحكيم المهنا

‏الثالث : ناصر الشايع

تتويج الفائزين في بطولة القصب الثالثة للرياضات اللاسلكية

اخبار الرياضة
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