بيروت 18 ديسمبر 2020 (شينخوا)
أطلق وزير الثقافة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس مرتضى وسفير الصين لدى لبنان وانغ كه جيان اليوم (الخميس) في محلة “ضبية” الساحلية شمال بيروت أعمال مشروع تشييد وتجهيز مبنى المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان بهبة من الحكومة الصينية تبلغ قيمتها 62 مليون دولار.
وقال السفير الصيني في كلمة خلال احتفال في موقع تشييد المعهد أنه أول مشروع نموذجي متكامل تنفذه الحكومة الصينية كهبة للبنان في إطار مبادرة الحزام والطريق لتعزيز التفاهم بين الشعبين وتجسيد الصداقة الصينية اللبنانية .
وأشار السفير إلى أن تفشي فيروس كورونا الجديد جلب صعوبات كبيرة على تنفيذ المشروع غير أنه رغم ذلك قامت الشركة الصينية المنفذة بإنهاء أعمال التحضير لبدء الأشغال من تجهيز الموقع والمعدات واللوازم خلال أقصر وقت ممكن في وقت قدم فيه الجانب اللبناني دعما ومساعدة قوية لتقدم المشروع.
وقال إن قلوب الشعبين الصيني واللبناني هي قلوب متصلة وأنه منذ مطلع العام المالي قدمت الصين إلى لبنان عدة مساعدات من المواد الطبية والغذائية والنقدية من أجل مساعدته في مكافحة فيروس كورونا الجديد وتخفيف الصعوبات الناجمة عن كارثة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في شهر أغسطس الماضي.
وأكد وانغ أن الجانب الصيني سيواصل التعاون الوثيق مع الجانب اللبناني لدفع المشروع إلى الأمام بقوة وفاء لتعهده وحرصه على التعاون الودي بين البلدين لكي تعلو ألحان الصداقة الصينية – اللبنانية من المعهد الجديد الواقع على الجانب الشرقي للبحر الأبيض المتوسط في أقرب وقت ممكن إعلانا لفصل جديد من العلاقات بين الصين ولبنان.
وفي كلمته بالمناسبة وصف وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى بدء أشغال المشروع بأنه “يوم شمس وأمل رغم كل الظلام والغيوم الملبدة بسماء لبنان”.
وشكر مرتضى لـ”جمهورية الصين الشعبية وقوفها الدائم بجانب لبنان”، مثمنا “مبادرتها لإنشاء معهد موسيقي ليس فقط للبنان، بل لكل فنان في العالم”.
وقال إن “بيروت ستبقى منارة للثقافة والفن والسلام بتعاون أصدقائنا ومحبتهم وعطاءاتهم”.
وأضاف أن “الأيادي البيضاء التي تمتد إلى لبنان وخاصة من جمهورية الصين الشعبية في قطاعات عدة تعبر عن السلام والمحبة والتلاقي”، مجددا الشكر الكبير لدولة الصين ولسفيرها في لبنان.
من جهته عبر رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس نبيل الجسر عن الشكر للحكومة الصينية على هبتها التي تعبر عن الصداقة بين الدولتين والشعبين آملا أن تتجسد خرائط المشروع في صرح يليق بالعلاقة المميزة بين الصين ولبنان.
أما رئيس مجلس إدارة ومدير المعهد الوطني العالي للموسيقى وليد مسلم فقد عبر عن تقديره لانطلاق الأشغال في تشييد صرح جامعي ثقافي تعهدت الدولة الصينية انجازه.
وشكر للدولة الصينية هبتها، مشيرا إلى أن المشروع يضم قاعات مجهزة لتدريس الموسيقى بمدارسها المختلفة كما يحتوي على مختلف الشروط العالمية الفنية لاستضافة الفرق الموسيقية على اختلاف أنواعها وفنونها، بالإضافة إلى مساحات أعدت لتنظيم الأنشطة الثقافية من مؤتمرات ومحاضرات وندوات تعنى بالإنسان وما يمثله من قيم الحق والخير والجمال.
وأكد أن المشروع الطموح والرائد سيكون مساحة لحوار ثقافي خلاق وبابا مشرعا أمام التلاقح الحضاري الذي يعطي من الثمار ما يغني رسالة لبنان إلى العالم وما يعزز قيم الإنسانية الجامعة.
يذكر أن مشروع تشييد المبنى الجديد للمعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان سيشكل مدينة موسيقية جامعية تستقطب الطلاب العرب واللبنانيين لتلقي الدروس في التعليم العالي الموسيقي إلى جانب تنظيم حفلات الأوركسترا الشرقية والغربية.
ويضم مبنى المعهد الذي سيقدم شهادات جامعية في العزف والتأليف والنظريات الموسيقية والبالغ مساحته المبنية نحو 29 ألف متر مربع ، قاعة للحفلات تستوعب 1200 مقعد تتمتع بجميع الخصائص السمعية الرئيسية لحفلات الأوركسترا، إضافة إلى قاعة مخصصة للاوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية.
ويعد المعهد الوطني العالي للموسيقى في لبنان الذي تأسس عام 1925 من أقدم المؤسسات التربوية في لبنان ولديه 15 فرعا في مختلف المناطق اللبنانية وهو يستقبل سنويا أكثر من 5 آلاف طالب.