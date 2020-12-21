تفقد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل عدد من المشاريع السكنية في محافظة جدة، وأكد الحقيل خلال زيارته للمشاريع السكنية على ضرورة إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة تمهيداً لتسليمها للمستفيدين ضمن برنامج “سكني”، منوّهاً إلى أن الوزارة تحرص على توفير مختلف الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي تلائم جميع الشرائح ضمن إجراءات سهلة وميسّرة.
كما اطلع الوزير الحقيل على تقدم البناء في مشروع “بوفارديا سيتي” الذي يقع في ضاحية الجوهرة في شمال مدينة جدة، ويعتبر أحد أكبر المشاريع في المملكة التي تعتمد على تقنيات البناء الحديثة، ويتوافق هذا مع توجهات وزارة الإسكان والتي تهدف إلى استخدام تقنيات تقلل من عدد العمالة في الموقع وتحقيق سرعة في إنجاز المشاريع.
ويأتي “بوفارديا سيتي” ضمن المشاريع التي تنفذها وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص وتسعى الوزارة من خلالها إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بتلبية الطلب على الوحدات السكنية ورفع تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030.
من جانبه قال نايف العطاوي الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية الشركة المنفذة لمشروع بوفارديا سيتي، إن المشروع يعتبر أحد المشاريع الرئيسية في المملكة التي تستخدم تقنيات البناء الحديثة، ويقع على مساحة 556 ألف متر مربع، ويتألف من 107 عمارة تتضمن 2542 وحدة سكنية وتنقسم إلى عدة نماذج هي شقق دور واحد وشقق دوبلكس وآخرى بنتهاوس.
وأوضح العطاوي أن التقنيات المستخدمة في بناء المشروع تتمثل بـ “البريكاست” وهي تقنية أثبتت فاعليتها من حيث الجودة والسرعة في إنجاز المباني، متوقعا اكتمال المشروع في الوقت المحدد بنهاية سبتمبر 2022.
يذكر أن وزارة الإسكان تسعى لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة من خلال مشاريعها بالشراكة مع المطورين، وكانت الوزارة كشفت عن استفادة أكثر من مليون أسرة سعودية من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي توفّرها عبر برنامج “سكني”، وذلك منذ انطلاقة البرنامج في العام 2017 حتى نوفمبر 2020.
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