فتتح وزیر الشؤون البلدیة والقرویة المكلف ماجد الحقیل الیوم “برنامج قادة المستقبل” بالشراكة مع “ھارفارد”، بحضور المرشحین الذین
.جرى اختیارھم للانضمام إلى البرنامج بھدف تنمیة مھاراتھم القیادیة وتطویرھا، بما یعزز رؤیة وتحقیق أھداف القطاع البلدي
وأكد الوزیر على المرشحین من موظفي الوزارة, ضرورة الاستفادة القصوى مما یقدمھ البرنامج، والالتزام بحضوره، والجدیة بالإیفاء
بمتطلباتھ، بما ینعكس إیجابًا على الأداء الفردي والجماعي، ویسھم في تحقیق الإثراء المعرفي لمواجھة التحدیات والارتقاء بالأداء الوظیفي
شدد الحقیل على أن إطلاق “برنامج قادة المستقبل” الذي صمم بالشراكة مع “ھارفارد”، یأتي ضمن خطة التطویر المستمر لمنسوبي القطاع البلدي بھدف الارتقاء بأدائھم العملي من خلال المعرفة، كما یعكس حرصنا الدؤوب في وزارة الشؤون البلدیة والقرویة، على بناء وتطویرمواھب ومھارات القادة، ویحقق إستراتیجیة القطاع البلدي خلال الأعوام المقبلة