فوتشو 26 يناير 2021 (شينخوا)
قامت شركة شيامن جينلونغ المحدودة للتجارة الدولية، التي يقع مقرها في مقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين، بتصدير 530 حافلة إلى مصر.
وتعد مصر واحدة من الأسواق الخارجية الرئيسية لحافلات “جينلونغ”، حيث حافظ الموزع العام المحلي على تعاون وثيق مع “جينلونغ” لمدة 11 عاما من خلال تصدير المركبات بأكملها وتجميع قطع الغيار، ليتجاوز العدد الإجمالي لحافلات “جينلونغ” في مصر 38000 وحدة.
وعلى الرغم من كل الصعوبات التي واجهت الجانبين في ظل وباء كوفيد-19 خلال عام 2020، صدرت “جينلونغ” 3897 حافلة خفيفة لمصر، مما أدى إلى استقرار مكانتها الرائدة في قطاع الحافلات المحلي.
وبفضل الشراكة الموثوقة منذ أمد طويل، قدم الموزعون المصريون طلبات لشراء 530 حافلة على الفور بعد تأسيس شركة شيامن جينلونغ المحدودة للتجارة الدولية، بما فيها 330 حافلة “جينلونغ” خفيفة و200 مركبة من شركة تابعة لمجموعة فوجيان لصناعة السيارات.
وبدأت شركة جينلونغ المحدودة لصناعة السيارات، التي تم تأسيسها في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان، تسويق الحافلات الصينية خارج البلاد منذ عام 2000، حيث تم تصدير حافلات “جينلونغ” إلى ما يزيد عن 140 دولة ومنطقة ليتجاوز عدد التصدير التراكمي 110 آلاف وحدة وتحتل المرتبة الأولى في صناعة الحافلات، بعد أكثر من 20 عاما من تطوير الأسواق الخارجية.