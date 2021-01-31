أجرت الإمارات تعديلاً لأحكام مرتبطة بشأن الجنسية وجوازات السفر، تتيح منح الجنسية للمستثمرين، وأصحاب المهن التخصصية كالأطباء، وأصحاب المواهب كالمثقفين والمبدعين والفنانين وعائلاتهم، وذلك استناداً لعدد من الضوابط والشروط.
ويجيز القانون منح الجنسية أيضاً لأفراد أسر الفئات المحددة لكل من الزوج والأبناء، كما يسمح التعديل الجديد بالاحتفاظ بالجنسية الحالية لحاملها.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن تعديلات القانون وأحكامه تهدف إلى تقدير الكفاءات الموجودة في البلاد، واستقطاب أصحاب الإنجازات والعقول، وتمكينهم ضمن نسيج الإمارات الاجتماعي، وتعزيز تلاحم المجتمع وتعايشه بما يرسخ مسيرة التنمية في دولة الإمارات، ويعزز حضورها في المجالات كافة.
وحددت التعديلات وفق اللائحة لمكتسب الجنسية التزامه عدداً من الضوابط قبل تسلم الجنسية، تتضمن قسم يمين الولاء للدولة، والتعهد بالالتزام بالقوانين السارية في الدولة، وإبلاغ الإدارة المختصة في حالة اكتسابه لجنسية أخرى أو فقدانه لأي جنسية يحملها، بينما حدد القرار عدداً من المزايا التي يتم اكتسابها مع الجنسية، تتضمن تأسيس وتملُّك الشركات والمؤسسات التجارية، وشراء وتملُّك الأراضي والمساكن والعقارات وفقاً للقوانين السارية، وأي مزايا أخرى تُمنح له من الجهات الاتحادية، كما نص القرار على جواز سحب الجنسية، متى فقد مكتسبها شرطاً أو أكثر من شروط منح الجنسية أو أخل بالتزامه.
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