وكالات
رحّبت السعودية، امس الخميس، بما ورد في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون معها للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.
وأكدت الرياض على موقفها الثابت في دعم التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، مرحبة بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية، لحل هذه الأزمة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث.
وأشارت إلى ما قامت به من خطوات مهمة لتعزيز فرص التقدم في المسار السياسي، بما في ذلك إعلان التحالف وقف إطلاق النار بشكل أحادي استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، معربة عن تطلعها إلى العمل مع إدارة الرئيس بايدن والمبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركنج، والأمم المتحدة والأطراف اليمنية كافة ودول التحالف في سبيل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، بناء على قرار مجلس الأمن رقم «2216» والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني، سعياً منها للعبور باليمن نحو الاستقرار والنماء.
وأكدت السعودية استمرارها في جهودها المشهودة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني؛ حيث بلغ ما قدمته من عون في هذا الشأن أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، مناشدة الدول الصديقة والمنظمات الدولية لتكثيف الدعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
كما تتطلع إلى استمرار وتعزيز التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة للتعامل مع التحديات في المنطقة بما في ذلك الدفع بعملية السلام في الشرق الأوسط وحل النزاعات ودعم الاستقرار في لبنان، وسوريا، والعراق، وأفغانستان، ومنطقة القرن الأفريقي ودول الساحل، ومواجهة التطرف والإرهاب والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، والعمل على استقرار الأسواق النفطية والمالية كشركاء في مجموعة العشرين، وتعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، لحماية مصالحنا المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.