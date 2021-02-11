القاهرة 8 فبراير 2021 (شينخوا) و
وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، والشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية (CSCEC)، اليوم (الإثنين)، عقد مشروع تصميم وتنفيذ أبراج سكنية بمدينة العلمين الجديدة، شمال غرب القاهرة، بتكلفة تبلغ 1.92 مليار دولار، بحسب بيان للشركة الصينية.
وشهد وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، والسفير المصرى في الصين محمد البدري، والسفير الصيني في القاهرة لياو لي تشيانغ، مراسم توقيع العقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقال وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، إن المشروع يتكون من خمسة أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية.
ويضم المشروع البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترا (68 دورا)، بإجمالى مسطحات 465 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذه خلال 45 شهرا، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف متر مربع، ومن المقرر أن يتم تنفيذها خلال 39 شهرا، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية التي تنفذها نفس الشركة الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب بيان لوزارة الإسكان المصرية.
وسيتم تمويل بناء هذه الأبراج ذاتيا من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم الاتفاق على أن يتم السداد لكامل الأعمال بالعملة المصرية.
وأوضح الجزار، في كلمته على هامش توقيع العقد، أن العلمين الجديدة واحدة من أكبر المدن التي تقوم الحكومة المصرية بإنشائها علي أحدث الطرز الحديثة لتكون العاصمة الصيفية للبلاد.
وأضاف أن “مشروع أبراج العلمين يحمل في طياته رمزا مهما ليس فقط للتعاون البناء بين وزارة الإسكان المصرية وهيئاتها التابعة وشركائنا الصينيين ممثلين في شركة (CSCEC)، بل إنه يرمز إلى اتحاد أعرق حضارتين عرفتهما البشرية منذ القدم، واللتين قدمتا نموذجا للقيم الإنسانية الراقية، والتعاون بين الشعوب، وهما الحضارة المصرية القديمة والحضارة الصينية”.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان المصرية بدأت برنامج التعاون مع شركة (CSCEC) بمشروع “مركز المال والأعمال” في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث “لفت الانتباه الإمكانات والخبرات التي تتميز بهما الشركة، ليس فقط بوصفها أكبر مقاولي العالم، لكن أيضا كان لتقدير قيادات الشركة للأهمية الاستراتيجية للمشروع أبلغ الأثر على نجاح المشروع.. ما جعلها مؤهلة لشراكة دائمة مع الوزارة في العديد من المشروعات”.
وتنفذ شركة CSCEC) ) 20 برجا باستخدامات متنوعة في مركز المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، باستثمارات تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وتوجه الجزار، بالشكر لجميع الجهات الصينية والمصرية الداعمة للمشروع الجديد من الحكومة والبنوك وغيرها، وعبر عن تطلعه إلى مزيد من التعاون البناء بين الجانبين.
بدوره، أعرب السفير المصري في بكين محمد البدري عن سعادته بالتواجد فى هذه اللحظة المهمة فى العلاقات بين مصر والصين، مشيرا إلى أن مشروع أبراج مدينة العلمين الجديدة سيكون شاهدا مع المبانى الأخرى على النهضة العمرانية الثانية الحديثة فى مصر، بعد النهضة الكبرى التى شهدناها فى القرن الـ 19.
وأضاف البدري “نحن اليوم نشهد فى مصر النهضة الكبرى فى القرن الـ 21 فى مجال التنمية العمرانية، كما لم تشهدها مصر من قبل”.
ونوه بأن مشروع أبراج مدينة العلمين الجديدة سيكون “صرحا مهما ومحطة من المحطات الكبرى للتعاون المصرى الصينى المشترك”.
من جانبه، هنأ السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشيانغ، شركة CSCEC ووزارة الإسكان المصرية على مشروع التعاون الجديد.
وقال لياو، خلال الحفل إنه “منذ ظهور مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، تعاونت الصين ومصر لمكافحة الوباء وعززتا التعاون العملي”.
وأضاف أن “الصين ومصر، باعتبارهما حضارتين قديمتين، عملتا يدا بيد لتحقيق نتائج تنموية جديدة باستمرار”، مشيرا إلى أن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية تتكامل بعمق مع “رؤية مصر 2030”.
وتابع “لطالما حظيت استراتيجية تنمية المدن الجديدة في مصر بدعم الصين”، ولفت إلى أن الشركات الصينية، خاصة CSCEC، عملت عن كثب مع جميع الأطراف المصرية لدفع تقدم المشاريع بشكل كامل في مصر، لتكون مثالا جيدا للوقاية من الأوبئة والبناء في نفس الوقت.
بينما قال Zheng Xuexuan المدير العام لشركة CSCEC، إن الشركة نفذت منذ دخولها السوق المصري في العام 1984 سلسلة من المشروعات عالية الجودة.
وأوضح في كلمته خلال حفل التوقيع، أن “هذا ليس فقط نموذجا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين ومصر، لكنه أيضا شاهد على الصداقة العميقة بين البلدين”.
واعتبر أن “توقيع عقد المشروع الجديد إنجاز مهم لكلا الطرفين، لتعميق التعاون وتحقيق وضع مربح للجانبين”، مؤكدا أن الشركة ستنفذ هذا المشروع بجودة عالية ومعايير عالية، بما يساهم في تنمية مصر.
وتبلغ قيمة عقد المشروع نحو 1.92 مليار دولار، بحسب بيان CSCEC.