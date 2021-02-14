دعت الحكومة المصرية في بيان رسمي أمس، مواطنيها إلى «عدم الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم»، موضحةً أنها ستراعي «مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وعلى رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية بشأن تنظيم العمرة في ظل جائحة فيروس كورونا».
وحذر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، أمس، من «بعض الإعلانات التي انتشرت بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل»، ونقل عن وزارة السياحة والآثار، تكذيبها لتلك الحملات التي وصفتها بـ«الوهمية»، وأنه لا علاقة للوزارة بها «على الإطلاق».
وأوضحت «السياحة المصرية» أنه «لم يَرِد إليها رسمياً من السلطات السعودية ما يفيد بفتح باب العمرة من مصر، كما لم يتم إصدار الضوابط المنظِّمة للعمرة خلال الموسم الحالي حتى الآن، وفي حالة ورود ما يفيد الفتح سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من الوزارة».
وشددت «السياحة» على أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال أي شركة سياحية يثبت تورطها في الترويج لتلك الإعلانات، والتي قد تصل إلى حد إلغاء ترخيص العمل»، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تستهدف استغلالهم وجمع الأموال منهم.