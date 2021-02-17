داليان 14 فبراير 2021 (شينخوا)
صدرت شركة مهمات السكك الحديدية الصينية في داليان دفعة من القاطرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل مشاريع سكك حديدية محلية، وفق ما ذكرت الشركة.
وأوضحت الشركة أن قاطرات الاحتراق الداخلي تم تصنيعها بناء على النماذج الموجودة لدى الشركة وتم تعديلها لتناسب البيئة المحلية التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية والهواء المحمل بالرمال.
وتم إدخال تحسينات لزيادة قدرة تبديد الحرارة لدى الكمبيوتر المصغر وفلتر الهواء ومكيف الهواء وأنظمة التبريد بالإضافة إلى مكونات أخرى لضمان التشغيل السلس في درجة حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية.
كما أرسلت الشركة فريقا محترفا للصيانة والدعم إلى الإمارات من أجل الاختبارات الميدانية للقاطرات والعمل على استخدامها.
وشركة مهمات السكك الحديدية الصينية في داليان هي فرع تابع لشركة مهمات السكك الحديدية الصينية لتصنيع القطارات. وتقوم هذه الشركة بتطوير وإنتاج وتصدير قاطرات ديزل وقاطرات كهربائية وكذلك عربات السكك الحديدية للمناطق الحضرية.