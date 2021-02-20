ابلغ علماء الفلك المشاركون في مشروع ثايم (THYME)، الذي يتم تنفيذه ضمن برنامج القمر الصناعي «تيس» للبحث عن الكواكب الخارجية والناشئة، عن اكتشاف كوكب خارجي جديد باسم (HD 110082 b)، أكبر ثلاث مرات من الأرض، ويدور حول نجم صغير نسبياً.
ويُجري القمر الصناعي الاستقصائي للكواكب الخارجية العابرة (تيس) التابع لوكالة «ناسا» مسحاً لنحو 200 ألف من ألمع النجوم بالقرب من الشمس بهدف البحث عن الكواكب الخارجية العابرة، وحتى الآن، تم تحديد ما يقرب من 2500 من الكواكب الخارجية المرشحة، وتم تأكيد 107 منها حتى الآن.
ويهدف مشروع (ثايم) الذي يتم تنفيذه ضمن برنامج القمر الصناعي «تيس»، إلى تحديد الكواكب التي تمر بنجوم في مجموعات شابة، وحتى الآن، اكتشف المشروع ثلاثة أنظمة كوكبية خارج المجموعة الشمسية وتم الإبلاغ عن اكتشاف النظام الجديد في دراسة نشرت قبل أيام على موقع arXiv.org.
وحدد الفريق، بقيادة بنجامين إم توفليمير من جامعة تكساس في أوستن، إشارة عبور في منحنى الضوء للنجم HD 110082 (أو TOI – 1098)، وتم تأكيد الطبيعة الكوكبية لهذه الإشارة من خلال ملاحظات المتابعة.
ويقول توفليمير في تقرير نشرته أول من أمش شبكة «ساينس نيتورك»: «لقد أبلغنا عن اكتشاف كوكب بحجم نبتون يدور حول النجم الشاب (HD 110082) والذي يعرف أيضاً باسم ((TOI – 1098. وتم التحقق من صحة أحداث العبور التي اكتشفناها في البداية من خلال أحد أدوات القمر الصناعي (تيس) المسماة (TESS Cycle 1)، عبر استخدام قياس ضوئي متسلسل زمني من مقراب سبيتزر الفضائي هو مرصد فضائي يلتقط الأشعة تحت الحمراء».
ويضيف: «تشير تقديراتنا إلى أن الكوكب (HD 110082 b) أكبر ثلاث مرات من الأرض، ويدور حول مضيفه كل 10.18 يوم، على مسافة نحو 0.113 وحدة فلكية منه».
والنجم الذي يدور حوله الكوكب يقع على بعد نحو 343 سنة ضوئية، ويبلغ نصف قطره نحو 1.19 نصف قطر الشمس وكتلته تقارب 1.12 كتلة شمسية، ولديه درجة حرارة فعالة تبلغ نحو 6200 كلفن، يُفترض أنه موجود في اتحاد نجمي شاب مكتشف حديثاً يسمى (ميلانج – 1).
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