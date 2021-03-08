عدن، الدوحة 7 مارس 2021 (شينخوا) أعلن اليمن اليوم (الأحد) الاتفاق مع قطر على استئناف العلاقات بين البلدين بعد أكثر من ثلاث سنوات من انقطاعها على خلفية الأزمة الخليجية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التي تديرها الحكومة، أن “الجمهورية اليمنية ودولة قطر، اتفقتا على استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين وتنسيق المواقف ازاء التطورات السياسية على الساحة الاقليمية والدولية وأهمية توحيد الآراء والمواقف الدبلوماسية على الساحة اليمنية والعمل على تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة”.
وأوضحت الوكالة، أن الاتفاق جاء خلال مباحثات ثنائية عقدت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وبحث الجانبان “تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات”، بحسب الوكالة.
وسلم الوزير بن مبارك وزير الخارجية القطري رسالة من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مثمناً “جهود دولة قطر ودعمها الانساني والتنموي لليمن ودعمها للشرعية اليمنية لاستعادة الدولة وانهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران”.
وأكد وزير الخارجية اليمني “حرص اليمن على عودة العلاقات مع دولة قطر إلى مجراها الطبيعي والدفع بها إلى آفاق أوسع تستجيب لتاريخ تلك العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين”، معبراً عن سعادته بـ”الإنجاز العظيم” الذي تحقق خلال “قمة العلا” الخليجية في يناير الماضي بالسعودية والمتمثل في المصالحة الخليجية.
وأشار الوزير اليمني إلى “أهمية تفعيل اللجان الوزارية المشتركة، وامكانية تأهيل وتدريب الكادر الدبلوماسي اليمني”.
ووفقا للوكالة، فقد جدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني “موقف قطر الثابت في دعم الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، والتأكيد على موقف بلاده من وحدة وأمن وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية، بما في ذلك دعم جهود المبعوث الأممي في احلال السلام والاستقرار”.
وأشار إلى أن استئناف العلاقات الثنائية بين البلدين “قائم على الود والتعاون والاحترام المتبادل بين الشعبين”، مؤكدا الحرص على تقديم “كافة أوجه الدعم للنهوض بالاقتصاد اليمني”.
وعلى الجانب القطري، أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية اليوم في إيجاز صحفي على موقع الوزارة، أن الوزيرين استعرضا خلال اجتماعهما علاقات التعاون الثنائي وآخر تطورات الملف اليمني.
وأضاف المكتب، أن وزير الخارجية القطري نوه إلى ضرورة إنهاء حالة الحرب، وتبني الحوار والحل السياسي في اليمن، وتحقيق المصالحة الوطنية، والعودة إلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافقت عليها القوى السياسية وكافة أطياف الشعب اليمني كأساس لإنهاء هذه الأزمة.
ودعا الشيخ محمد إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لاسيما القرار رقم 2216، مشددا على موقف بلاده الثابت بشأن أهمية المحافظة على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره.
وزيارة بن مبارك إلى قطر هي أول زيارة لمسؤول يمني منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل أكثر من ثلاث سنوات على خلفية الأزمة الخليجية.
وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قررت في صيف العام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي تهم نفتها الدوحة مرارا.
وتوجت القمة الخليجية الـ 41، التي عقدت في مدينة العلا السعودية في الخامس من يناير الماضي بمصالحة بين الدول الأربع وقطر.