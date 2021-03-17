5 أهداف
والأهداف هي: زيادة حماية حقوق المؤلفين من الاستغلال غير المشروع، تطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية في ذلك، تعزيز الثقة في السوق السعودية، توفير بيئة جاذبة للاستثمار، توسيع دائرة المسؤولية في إطار حماية حقوق المؤلف.
المشروع المقترح
أشارت الهيئة إلى أن المشروع المقترح، يتضمن العديد من التعديلات، حيث تم استحداث عدد من التعاريف، وأحكام ضافية لأصحاب الحقوق المجاورة، وأحكام أخرى تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بالإضافة إلى أحكام تقضي بإمكانية حماية المصنفات المستثناة من الحماية، إذ تميز جمعها بالابتكار في الترتيب أو العرض أو التصنيف، وكذلك أحكام تتعلق بالإدارة الجماعية، موضحة مضي أكثر من 15 عاماً على إصدار نظام حماية حق المؤلف الحالي، وتطورت خلاله أساليب حماية حقوق المؤلف، وخطت خطوات متسارعة للتجاوب مع التطور الحاصل في بيئة الأعمال والابتكار في المملكة.
المدة الزمنية المادية لحقوق المؤلف
المصنف: مدى حياة المؤلف، ولمدة 50 عاماً بعد وفاته.
للمصنفات السمعية والبصرية والأفلام والمصنفات الجماعية، وبرمجيات الحاسب الحالي: 50 عاماً من أول عرض أو نشر للمصنف.
أعمال الفنون التطبيقية «حرفية أو صناعية»، والصور الفوتوغرافية: 25 عاماً من تاريخ النشر.
لهيئات الإذاعة: 20 عاماً من تاريخ أول بث للبرامج أو المواد المذاعة.
لمنتجي التسجيلات والمؤدين: 50 عاماً من تاريخ الأداء أو أول تسجيل.